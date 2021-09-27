Cupra готовит недорогой и компактный электромобиль: какие его особенности

Электрокар выйдет в 2025 году и будет стоить 25 000 евро.

Cupra выпустит небольшой электрический автомобиль, который будет стоить 25 000 евро.

Об этом сообщает сайт Carscoops.

Он выйдет в 2025 году. Вместе с ним Volkswagen AG также выпустит еще два компактных электрокара под брендами VW и Skoda.

Предварительный вид новинки Cupra был представлен несколько недель назад в концепте UrbanRebel. То же сделал Volkswagen, показав концепт ID. Life, который станет серийным автомобилем до 2025 года. Обе модели вместе с Skoda будут базироваться на сокращенной версии платформы MEB.

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Стоимость электромобиля от Cupra будет больше, чем VW, который стоит от 20 000 евро. Какая цена Skoda пока неизвестно, но учитывая бюджетную ориентацию бренда, она может быть немного дешевле.

В Cupra рассказали, что их авто будет дороже, потому что они хотят, чтобы оно "расположился между массовым и премиальным сегментом". Серийная версия сохранит смелый дизайн концепта, но избавится массивных спойлеров.

Машина будет оснащена единственным электродвигателем мощностью 228 л.с. и оснащена аккумуляторной батареей на 55 кВт-ч, которая обеспечит 400 км запаса хода.

Как и ее брат VW, Cupra разгоняется с 0 до 100 км/ч за 6,9 секунды. Компактные размеры и малый вес сделает автомобиль достаточно спортивным.

Ранее сообщалось, что в Украине стартовали продажи автомобилей Cupra.

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