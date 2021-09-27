Cupra готовит недорогой и компактный электромобиль: какие его особенности

Электрокар выйдет в 2025 году и будет стоить 25 000 евро.
Cupra выпустит небольшой электрический автомобиль, который будет стоить 25 000 евро.
Об этом сообщает сайт Carscoops.
Он выйдет в 2025 году. Вместе с ним Volkswagen AG также выпустит еще два компактных электрокара под брендами VW и Skoda.
Предварительный вид новинки Cupra был представлен несколько недель назад в концепте UrbanRebel. То же сделал Volkswagen, показав концепт ID. Life, который станет серийным автомобилем до 2025 года. Обе модели вместе с Skoda будут базироваться на сокращенной версии платформы MEB.
Стоимость электромобиля от Cupra будет больше, чем VW, который стоит от 20 000 евро. Какая цена Skoda пока неизвестно, но учитывая бюджетную ориентацию бренда, она может быть немного дешевле.
В Cupra рассказали, что их авто будет дороже, потому что они хотят, чтобы оно "расположился между массовым и премиальным сегментом". Серийная версия сохранит смелый дизайн концепта, но избавится массивных спойлеров.
Машина будет оснащена единственным электродвигателем мощностью 228 л.с. и оснащена аккумуляторной батареей на 55 кВт-ч, которая обеспечит 400 км запаса хода.
Как и ее брат VW, Cupra разгоняется с 0 до 100 км/ч за 6,9 секунды. Компактные размеры и малый вес сделает автомобиль достаточно спортивным.
Ранее сообщалось, что в Украине стартовали продажи автомобилей Cupra.