Dacia обновила одну из версий Duster: какие особенности бюджетной новинки

Она выйдет на рынок уже в декабре этого года.

Dacia представила обновленную версию своего внедорожника Duster Commercial.

Об этом сообщает сайт Autocar.

Как и в коммерческих версиях Suzuki Jimny, Toyota Land Cruiser и Land Rover Defender, Duster заменил свои задние сидения на плоский пол, что позволило получить 1623-литровый грузовой отсек с боковыми панелями.

Вокруг решетки радиатора установлены светодиодные фары, благодаря чему модель соответствует новой линейке легковых автомобилей Dacia, а от предыдущей версии он отличается новыми легкосплавными дисками и вариантами цвета.

AutoCar

Также читайте Немцы переделали Dacia Duster в агрессивный спорткар: что из этого вышло

Сейчас его можно в двух комплектациях по цене от £12,795 (457 839 грн). Покупатели могут выбрать бензиновые двигатели мощностью от 90 до 150 л.с.

В базовую комплектацию входят цветные бамперы, черные рейлинги на крыше, 16-дюймовые стальные диски, кондиционер, электрические окна и возможность подключения через Bluetooth.

Пакет Comfort добавляет легкосплавные диски, хромированную решетку радиатора, камеру заднего вида, датчики парковки и 8,0-дюймовый сенсорный экран с функцией зеркального отображения на смартфоне.

Первые поставки Duster Commercial ожидаются в декабре.

Ранее сообщалось, что стали известны подробности о стоимости и характеристиках гибридной Dacia Duster.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку