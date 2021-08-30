Dacia выпустит новый 7-местный кроссовер: его создадут на базе популярной в Украине модели

Также он позаимствует многое от Sandero Stepway.
Dacia объявила, что выпустит новый 7-местный кроссовер Jogger, который основан на базе модели Logan.
Об этом сообщает сайт Carscoops.
Новинка дебютирует на автосалоне в Мюнхене 3 сентября. Румынский автопроизводитель описывает ее как "семейный автомобиль для поездок на открытом воздухе".
Прототипы Jogger замечали зимой во время испытаний, а Dacia официально подтвердила, что выпустит новый автомобиль еще в июле.
Согласно последнему пресс-релизу, кроссовер будет предлагаться в 5-местном и 7-местном вариантах. Его построят на растянутой версии платформы CMF-B, которая уже лежит в основе новых Sandero, Sandero Stepway и Logan.
В тизерном видео показано большие и высоко установленные задние фонари, часть профиля и набор практичного рейлинга на крыше, подобного тому, что на Sandero Stepway.
Модель может почти полностью одолжить переднюю часть у Sandero Stepway, что могло бы позволить компании снизить затраты на производство. Чтобы сделать машину семейной, ей растянут колесную базу, сделают длиннее линию крыши и установят дополнительные боковые окна.
Ожидается, что Jogger с другими автомобилями марки разделит также ассортимент двигателей. Он может получить атмосферный 1,0-литровый агрегат мощностью 64 лошадиные силы, 1,0-литровый двигатель с турбонаддувом мощностью 89 л.с. и 1,0-литровый агрегат мощностью 99 л.с.
Хотя Dacia Jogger, вероятно, будет предлагаться исключительно с передним приводом, его достаточно большой дорожный просвет позволит время от времени выходить на легкое бездорожье.
Ранее сообщалось, что Dacia собирается выпустить электрический вариант хэтчбека Sandero.