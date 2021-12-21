Дальнобойщик в США получил 110 лет тюрьмы из-за жуткого ДТП

Мужчина получил столь серьезный приговор из-за пробелов в законодательстве.

В 2019 году за рулем грузовика Рогель Агилера-Медерос устроил на скоростном шоссе очень серьезную аварию — протаранил 28 автомобилей. Тогда погибли четыре человека, еще шестеро пострадали. Экспертиза установила — шофер был трезв, а ДТП произошло из-за неисправных тормозов. Несмотря на это, суд объявил удивительно суровый приговор.

Что именно случилось, узнавали в эфире программы ДжеДаи на телеканале 2+2.

Рогеля признали виновным по 27 пунктам обвинения, среди которых 4 умышленных убийства и 10 случаев попытки нападения первой степени. В общем – на 110 лет лишения свободы. Такой приговор обусловлен тем, что в штате Колорадо осужденный не может одновременно отбывать наказание по всем пунктам, поэтому они суммируются и набегает на такое безумное число.

В защиту водителя встали представители лиги объединенных латинских граждан. Они сообщили, что не пытаются никоим образом приуменьшить масштабы трагедии. Однако со многими пунктами приговора они не согласны. Ибо 110 лет заключения – очень жестокое наказание.

Такого же мнения и коллеги шофера. Они уверены – львиная часть вины лежит на плечах не водителя, а транспортной компании, на которую работает Медерос. За последние четыре года контролирующие органы постоянно находили нарушения в техническом состоянии автомобилей, но суд игнорирует их требования. А молодого работника просто сделали козлом отпущения. Так что объявили забастовку — ни один грузовик не заедет в Колорадо, пока суд не пересмотрит приговор. На дорогах образовались многокилометровые пробки.

Водители грузовиков сказали, что будут стоять до последнего. Ибо завтра кто-нибудь из них может оказаться на месте подсудимого. Поэтому оставлять своего коллегу один на один с его проблемой не собираются.

Профсоюз дальнобойщиков подготовил прошение к губернатору штата о смягчении приговора. Тем временем Рогеля уже перевезли в колонию, где он проведет остаток своей жизни.

В Колорадо за совершенное ДТП шофер грузовика сядет за решетку на 110 лет

Напомним, как правильно и безопасно передвигаться на автомобиле зимой: основные советы для водителей.