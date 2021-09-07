Даже кузов некрашеный: BMW показала автомобиль, который полностью сделан из вторсырья

Его собираются отправить в серийное производство в 2040 году.

Компания BMW на выставке IAA Mobility 2021 представила концепт абсолютно чистого городского автомобиля будущего.

Об этом сообщает пресс-служба производителя.

Так, это транспортное средство, которое полностью сделано из вторсырья, называется i Vision Circular.

Основной особенностью BMW i Vision Circular является полная переработка ("замкнутого цикла"), о чем свидетельствует и название Circular. То есть после определенного срока эксплуатации превращенный в груду мусора автомобиль можно будет полностью утилизировать или переработать, включая батарею. Интересно, что у него даже кузов некрашеный, потому что так чище.

press.bmwgroup.com

Внешне электрокар будущего выглядит необычно. Решетка осталась узнаваемой, но дизайнеры дополнили ее яркими акцентами — множеством светящихся полос. Ветровое стекло плавно перетекает в крышу, что позволило визуально удлинить компактный электрокар. В задней части внимание привлекает длинная световая полоса.

Кузов машины изготовлен из вторичного алюминия. Вместо покраски, он был анодированный под бронзу. Задняя часть кузова изготовлена из переработанной стали, а ее цвет является результатом термической обработки.

Салон электромобиля BMW i Vision Circular выглядит очень футуристично и достаточно комфортно. Мягкие комфортные кресла спереди и диван сзади, а также отсутствие центральной консоли, создают ощущение очень просторного и уютного салона. Добавляет атмосферы "световой интерактивный ансамбль" в центре торпедо. Он заменяет традиционные экраны мультимедийных систем и блоки управления. А на боковые аналоги этой световой панели, расположенные на дверях, размещены несколько сенсорных клавиш для стеклоподъемников и регулировки кресел.

press.bmwgroup.com

BMW заявляет, что концепт не только служит лишь для демонстрации возможностей, инновационных идей и хода мыслей разработчиков, но и будет воплощен в серийном автомобиле где-то в 2040 году.

Добавим, что к 2030 году BMW собирается на 50% снизить средние выбросы CO2 на один километр пробега у каждой своей машины, а также на 40% уменьшить вредные выбросы при производстве за счет применения вторсырья, а также дальнейшей утилизации отходов. К концу десятилетия BMW рассчитывает увеличить долю электрокаров среди своих машин, продаваемых ежегодно, до 50%.

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