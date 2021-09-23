Дефицит чипов нанесет автопрому катастрофические убытки в 2021 году: названа сумма

Компании не произведут 7,7 миллиона автомобилей.

Текущий дефицит микрочипов обойдется мировой автомобильной промышленности примерно в 210 миллиардов долларов в 2021 году.

Об этом сообщает CNBC со ссылкой на прогноз консалтинговой компании AlixPartners.

В январе они еще сообщали о возможных убытках в более чем 60 млрд долларов, когда компании сократили производство автомобилей из-за проблем с запчастями. В мае прогноз повысился до 110 миллиардов долларов, а сейчас он почти в два раза больше.

"Конечно, все надеялись, что кризис чипов уменьшится до этого времени, но такие печальные события, как COVID-19 в Малайзии и длительные проблемы в других местах, еще больше обострили ситуацию", — отметили в AlixPartners.

Сейчас они прогнозируют, что в 2021 году не будет произведено 7,7 млн автомобилей, хотя еще в мае считалось, что эта цифра будет составлять 3,9 млн.

Производители автомобилей во всем мире заявили о значительных финансовых потерях в этом году из-за нехватки чипов. Однако у некоторых все было наоборот благодаря устойчивому потребительскому спросу и большими доходами от рекордных цен на транспортные средства.

Ранее сообщалось о том, каких масштабов достиг кризис чипов и как он повлиял на продажу авто.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку