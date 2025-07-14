Дефлекторы на авто могут обернуться штрафом: разъяснение полиции

Автомобиль / © Pixabay

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Привычный для многих автомобилистов аксессуар — дефлектор окна — раньше использовался для комфорта в дороге. Но теперь за его установку можно получить штраф, ведь полиция считает такой тюнинг потенциально опасным.

Об этом пишет издание Uamotors.

Многие украинские водители до сих пор считают, что дефлекторы (ветровики), установленные на окнах автомобиля, — это не только удобно, но и вполне безопасно. Эти элементы защищают салон от попадания пыли, дождя и мусора во время движения с открытыми окнами. Но в Национальной полиции отмечают, что дефлекторы классифицируются как дополнительные внешние элементы конструкции авто, а значит — подпадают под отдельные технические требования. Особое беспокойство вызывает тот факт, что в случае дорожно-транспортного происшествия они могут вызвать травмы пешеходам или другим участникам движения.

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При ударе или деформации кузова эти пластиковые накладки способны раскалываться на острые осколки, что представляет опасность как для людей, так и для автомобилей, находящихся поблизости.

Кроме того, по словам полиции, если дефлекторы прикреплены непосредственно к стеклу, возрастает риск, что во время движения на большой скорости они могут оторваться и попасть в другие транспортные средства или даже в пешеходов, велосипедистов и т.д.

Еще один важный аспект — изменение аэродинамики автомобиля. Даже незначительное вмешательство в форму кузова, по мнению специалистов, может негативно сказаться на поведении машины на дороге. Это особенно важно при движении на высокой скорости или в сложных погодных условиях, когда стабильность авто имеет критическое значение.

Некоторые водители пытаются установить дефлекторы не на стекло, а под дверной уплотнитель — мол, так надежнее. Но в таком случае часто возникают проблемы с работой электростеклоподъемников: стекло может застревать или медленно двигаться, что создает дополнительные трудности и может отвлекать водителя во время движения.

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Такие «мелочи» могут иметь серьезные последствия, особенно в экстренных ситуациях, когда требуется максимальная концентрация.

Полиция предупреждает: если во время проверки будет выявлено несоответствие конструкции транспортного средства требованиям безопасности — в частности из-за установленных дефлекторов, — водитель может быть оштрафован без предупреждения.

Штрафы предусмотрены в соответствии со ст. 121 КУоАП, которая регламентирует эксплуатацию транспортных средств с техническими неисправностями или модификациями, не соответствующими установленным нормам.

Напомним, ранее мы писали о том, какие марки автомобилей полиция останавливает реже всего, и на что обращает внимание при дорожном движении транспорта

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