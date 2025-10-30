Деньги на ветер: 5 "умных" функций в авто, которые водители отключают сразу

Автомобиль / © Pexels

Современные автомобили переполнены «умными» функциями, которые должны помогать. Однако на практике водители их выключают. Рассказываем, какие системы от удержания полосы до автоклимата только раздражают.

Покупая новый автомобиль, мы часто платим за множество лишних функций. Новые системы безопасности, электронные помощники и умный климат выглядят убедительно на бумаге, но в реальной жизни владельцы их просто игнорируют или принудительно выключают.

Чаще всего водители жалуются на системы, которые активно вмешиваются в управление. Лидер антирейтинга — система удержания полосы. Она должна предотвращать выезд за разметку, но часто делает это слишком агрессивно.

Владелец Tesla Model Y рассказал, что выключил ассистент полосы после того, как система пыталась вернуть авто под колеса грузовика, когда он объезжал яму. Другие водители отмечают, что предупреждения звучат даже тогда, когда автомобиль еще не пересек постоянно отвлекающую разметку.

Сюда относят и систему автопарковки. Большинство водителей либо не доверяют ему, либо паркуются скорее самостоятельно, чем ждут, пока система «найдет» место.

Не прижились и «автоклимат» с проекцией данных на лобовое стекло. Водители раздражаются, когда компьютер сам решает, куда и с какой силой дуть вентилятором, и выставляют настройки вручную.

Дисплей перед глазами (проекция на стекло) многим также кажется излишним отвлечением, а не помощью.

Все меньше водителей пользуются встроенным GPS. Даже в премиальных авто штатная навигация часто проигрывает обычному телефону с Google Maps или Waze, оперативнее показывающим пробки и ремонты.

Так же FM-радио постепенно вытесняют потоковые сервисы, например Spotify или Apple Music, подключенные через Bluetooth или Apple CarPlay/Android Auto.

Среди других редко применяемых опций — автостоп двигателя. Эта функция должна экономить горючее в пробках, но часто раздражает «дерганием» при старте и ее выключают сразу после запуска двигателя.

Также редко используют электрорегулировку сидений (после того, как настроили под себя один раз) и спортивный режим. К примеру, в Mazda CX-5 он часто остается неиспользованным, поскольку, по словам владельцев, лишь добавляет шума, но не настоящего драйва.

Интересно, что некоторые функции находят неожиданное применение. Как признаются водители, подогрев сиденья иногда используют не для комфорта, а чтобы сберечь обед теплым, пока везут его домой.

