Держится на клее и разгоняется до 50 км/ч: блогер создал картонную версию самого дорогого в мире автомобиля (видео)

Держится на клее и разгоняется до 50 км/ч: блогер создал картонную версию самого дорогого в мире автомобиля (видео)

На его создание ушло несколько недель.

Блогер решил воссоздать самый дорогой автомобиль на планете Rolls-Royce Boat Tail в картонной версии.

Так, YouTube-блогер King OF Crafts показал на видео процесс создания копии этого автомобиля, на которое ушло несколько недель.

В ролике подремонтировать все этапы: от сварки стальных труб и установки колес (судя по всему, их позаимствовали у старого мотоцикла) до испытаний "тележки" и склеивания кузова из листов картона — все бумажные элементы буквально держатся на клее.

Блогер сам изготовил руль и педали из алюминиевых обрезков, а полосы картона использовал для создания деталей передней панели, решетки радиатора, колесных арок и бамперов. Одними из немногих уже готовых элементов является кресла, которые позаимствовали у другого автомобиля.

Финальным штрихом стал хромированный декор, воссозданный с помощью пленки. В результате в виде картонного автомобиля действительно угадываются черты Rolls-Royce Boat Tail.

Оригинальный Boat Tail существует всего в трех экземплярах, стоимость каждого из которых составляет 28 миллионов долларов. Под капотом располагается 6,75-литровый V12 с двумя турбинами, который развивает мощность 571 л.с. и имеет крутящий момент в 900 Нм. В паре с ним работает 8-ступенчатый "автомат" ZF.

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