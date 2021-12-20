Дешевле основного конкурента: стали известны цены первого электромобиля Toyota

Эту модель официально представили в конце октября 2021 года.

Как известно, недавно компания Toyota официально представила свой первый электромобиль. Этой моделью стал "зеленый" кроссовер bZ4X.

Теперь, по информации пресс-службы производителя, объявлены цены на этот автомобиль.

В настоящее время озвучены цены только для Великобритании. Там модель оценили в 41 950 фунтов (1 519 936 грн), что сравнимо с британским ценником Land Cruiser Prado, но дешевле основного конкурента, Tesla Model Y, которая обходится британцам минимум в 54 990 фунтов (1 992 403 грн). На местном рынке Toyota bZ4X будет предложен как с одномоторной, так и двухмоторной установками.

media.toyota.co.uk

Топовая комплектация, получившая название Premiere Edition, получила ценник в 51 550 фунтов (1 867 764 грн). В список оборудования включены 20-дюймовые диски, мультимедийная система с экраном диагональю восемь дюймов, камера заднего вида, цифровая приборная панель и климатическая установка, которой можно управлять дистанционно со смартфона.

media.toyota.co.uk

Версия начального уровня получит передний привод и один 204-сильный электромотор. В арсенале полноприводной версии два 109-сильных мотора, каждый из которых отвечает за свою пару колес. Переднеприводная версия способна набрать первую "сотню" за 8,4 секунды, а его более мощному собрату на это понадобится 7,7 с.

Батарея в обеих версиях – литий-ионная на 71,4 кВтч. Запас хода полноприводного bZ4X заявлен на уровне 460 км, переднеприводного – 500 км. От скоростной зарядки мощностью 150 кВт батарея пополняется до 80% емкости за 30 минут. В качестве опции предлагается солнечная панель на крыше, которая, по расчетам компании, позволит добавить в год на одометр 1 800 км абсолютно бесплатно.

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