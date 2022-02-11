Дешевых Audi больше не будет: в компании снимают с производства две популярные модели

Дешевых Audi больше не будет: в компании снимают с производства две популярные модели

В компании планируют снять с производства Audi A1 и Q2.

В компании планируют снять с производства две самые дешевые модели – Audi A1 и Q2. Их заменят другими автомобилями.

Небольшие автомобили еще несколько лет останутся на конвейере, но после этого они будут сняты. Об этом сообщает издание Handelsblatt.

Конкретная дата прекращения производства еще не названа, но в ближайшее время представители Audi сообщат своим клиентам об этом событии. Эксперты уверены, что актуальное поколение этих моделей прослужит еще несколько лет и станет устаревшим, а разрабатывать новые уже не будут.

В компании объяснили такой шаг тем, что Audi – это премиальный бренд и дешевым моделям в линейке нет места. Вся концентрация инженеров и дизайнеров будет ориентирована на более премиальные авто.

На сегодняшний день именно Audi A1 и Q2 – это самые дешевые автомобили компании. Скорее всего, маржа на них самая маленькая, поэтому выпускать новое поколение этих машин не очень и выгодно. Итак, компания будет развивать свое люксовое направление.

К 2033 году компания Audi должна отойти от традиционных автомобилей и перейти к электрокарам. Это еще один из факторов, заставляющий отказаться от старых недорогих моделей. Ведь теперь Audi нужно правильно разделить бюджет и повысить прибыль. Разработка и производство новой электрической платформы стоит немало.

Когда Audi A1 и Q2 исчезнут из дилерских центров, самым дешевым авто компании станет – хэтчбек A3. Как заявляют в компании, от него пока не намерены отказываться.

Напомним, о том, что недавно составили список новых автомобилей, которыми владельцы довольны больше всего и меньше.