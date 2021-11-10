Дешевый компактный кроссовер от Hyundai провалил популярный тест: видео

Эта модель была представлена еще в марте.

Эксперты решили опробовать новый компактный кроссовер Hyundai Bayon в "лосином тесте".

Отметим, что "лосиный тест" — одно из самых сложных испытаний для автомобилей. В ходе испытаний эксперты проверяют устойчивость моделей во время резких перестроек, во время объезда неожиданных препятствий, имитирующих расставленные на трассе конусы. Успешным считается результат, если автомобиль справился с маневрами на скорости 77 км/ч.

Относительно Hyundai Bayon, то ему удалось без проблем выполнить перестройку на скорости 75 километров в час, что является неплохим результатом для большинства кроссоверов. В таком скоростном режиме автомобиль продемонстрировал предполагаемую управляемость. Однако этот результат так и остался лучшей попыткой модели. На скорости 77 километров в час кроссовер не вписался в последний коридор, сбив расставленные конусы. Все последующие попытки окончились фиаско.

Причиной неудачи специалисты назвали чрезмерное вмешательство электронной системы контроля устойчивости автомобиля. Такое мнение специалисты подтвердили заметным падением скорости движения Hyundai Bayon. Во время маневров, проводившихся с поднятой педалью газа, кроссовер входил в первый коридор на скорости 75 километров в час, однако на финише этот показатель составлял уже 38 километров в час.

Hyundai Bayon был официально презентован в марте 2021 года.

Базовым мотором стал 1,2-литровый атмосферный бензиновый агрегат производительностью 85 л.с., работающий в паре с 5-ступенчатой механической коробкой передач. На ступеньку выше стоит 1,0-литровый трехцилиндровый 100-сильный турбодвигатель, агрегатируемый с 6-ступенчатой "механикой" или 7-диапазонным "роботом" с двумя сцеплениями. Кроме того, доступна более мощная 120-сильная модификация этого "движка", действующего по схеме "умеренный гибрид". Для всех версий предусмотрен привод только на передние колеса.

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