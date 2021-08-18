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Дешевый кроссовер Ford "засветился" на дороге перед официальным дебютом

Дешевый кроссовер Ford "засветился" на дороге перед официальным дебютом

Associated Press

Основным рынком продаж этой модели станет Индия.

Компания Ford готовит к дебюту обновленную версию кроссовера EcoSport.

Так, по информации CarBlogIndia, рестайлинговый вариант этой модели удалось снять фотошпионам без какого-либо камуфляжа на дороге.

Судя по фотографиям, измененный кроссовер получит массивную восьмиугольную решетку радиатора черного цвета с хромированными вставками, переработанный передний бампер, модернизированную головную оптику, а также L-образные дневные ходовые огни на светодиодах. Задняя часть EcoSport почти не изменится.

© carblogindia.com
carblogindia.com

Интерьер новинки пока не рассекречен, но, по предварительной информации, в салоне обновленного кросса установят ультрасовременный мультимедийный комплекс с увеличенным сенсорным экраном и доработанный блок управления климатом.

Моторная гамма кроссовера для индийского рынка останется прежней. Под капотом модели будет устанавливаться 1,0-литровый турбодвигатель на 125 л.с., атмосферный ДВС объемом 1,5 литра с отдачей 123 л.с. или 1,5-литровый 100-сильный дизель. В качестве трансмиссии предложат "механику" или "автомат". Привод — только передний.

© carblogindia.com
carblogindia.com

Официальная премьера Ford EcoSport должна состояться в ближайшее время. Основным же рынком продаж этой модели станет Индия. Что касается стоимости, то она должна быть достаточно привлекательной.

Ранее рассказывалось о том, что сразу три новые модели Ford "взорвали" рынок продаж.

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