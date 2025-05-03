Десять самых доступных новых авто в Украине: эксперты составили список

Renault Taliant / © renault.com.tr

Реклама

Рейтинг самых дешевых новых автомобилей, которые можно купить в Украине на май 2025 года. В подборку попали модели с лучшим соотношением цены и качества — от микролитражных электромобилей до компактных кроссоверов.

Об этом сообщило издание Твоя МАШИНА.

1. Citroën Ami — от 352 800 грн

Самый доступный новый автомобиль в Украине — это электрокар-квадроцикл с максимальной скоростью 45 км/ч. Он идеален для города, но на дальние поездки не рассчитан (запас хода — до 75 км).

Реклама

2. BYD Seagull — от 560 925 грн

Китайский электромобиль-хэтчбек с запасом хода 305 км. Имеет климат-контроль, круиз-контроль и камеру заднего вида — необычно много для такой цены.

3. FIAT Panda — от 620 000 грн

Культовый городской хэтчбек с гибридной установкой (1.0 л, ~4 л/100 км). Компактный, экономный, но с подогревом сидений и мультимедийной системой.

4. Hyundai i10 — от 623 900 грн

Надежный бюджетник с 1.0-литровым двигателем. Без излишеств, но с кондиционером и качественной сборкой.

5. Renault Taliant — от 629 900 грн

Недорогой седан (1.0 л, 90 л.с.) с просторным салоном. Хороший выбор для тех, кому нужен автомобиль побольше за разумные деньги.

6. Chery Tiggo 2 Pro — от 617 900 грн

Один из самых дешевых кроссоверов на рынке. Оснащен камерой, парктрониками и 1.5-литровым мотором.

7. MG 5 — от 670 599 грн

Седан с большим багажником (1.5 л, 114 л.с.). Имеет круиз-контроль и 8-дюймовый экран — редкость в этом ценовом сегменте.

8. JAC JS2 — от 550 000 грн

Компактный кроссовер (1.5 л, 103 л.с.) с круиз-контролем и камерой заднего вида. Одно из самых выгодных предложений.

9. JAC J7 — от 587 000 грн

Лифтбек с турбодвигателем (1.5 л, 134 л.с.) и 10.4-дюймовым экраном. Выглядит дороже, чем стоит.

10. Chery Tiggo 4 Pro — от 615 000 грн

Еще один бюджетный кроссовер (1.5 л, 113 л.с.) с хорошей комплектацией: кондиционер, парктроники, камера.

Что учесть перед покупкой?

Тест-драйв — обязательно сравните несколько моделей.

Наличие авто — уточняйте у дилера актуальные цены и сроки поставки.

Финансирование — многие салоны предлагают выгодные кредиты или лизинг.

Гарантия — проверьте, есть ли сервисные центры в вашем городе.

Напомним, автомеханик рассказал, как проверить надежность авто перед покупкой.