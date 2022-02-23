Десять советов, которых стоит придерживаться в случае аренды машины за границей

После введения безвиза в Украине интерес к отдыху в странах Европы значительно вырос. И часто туристов интересует не только досуг на побережье и курортах, но и путешествия по европейским городам. В таком случае для передвижения можно использовать общественный транспорт или же арендовать авто.

Чтобы не случилось никаких неприятностей, стоит учесть несколько правил в случае аренды автомобиля.

ТСН.Авто подготовил для вас действенные советы, чтобы обезопасить себя от возможных неприятностей в отпуске.

1. Бронировать машины стоит через фирмы, которые работают у вас в стране, чтобы иметь все договоры и документы на родном языке, а в случае недоразумений или споров решать вопрос непосредственно с арендной или посреднической компанией в своей стране.



2. День аренды составляет 24 часа. Если вы взяли машину, к примеру, в десять утра, то сдать ее необходимо в соответствующий день к десяти утра. Поэтому, хорошо спланируйте свое время, чтобы не пришлось за несколько лишних часов доплачивать сумму, как за еще одни сутки.

3. При заключении договора аренды рекомендуется пользоваться опцией "full-to-full", то есть брать машину с полным баком горючего и сдавать с полным, ведь тарифы на дозаправку у компаний по аренде могут существенно превышать фактические расходы. Чтобы дополнительно себя подстраховать, стоит заливать полный бак перед возвратом автомобиля и сохранить квитанцию - чтобы было, что показать в случае претензий.



4. Во время выбора страховки для арендованного автомобиля, не стоит экономить, то есть лучше заключить договор на полное покрытие всех расходов, включая с полной защитой на случай похищения. Сумма страхования гражданской ответственности должен составлять не менее миллиона евро.Согласно статистике, проблемы возникают через битое стекло, поцарапанные диски и испорченные шины, поэтому на эти пункты при заключении договора следует обращать особое внимание, - то есть страховой полис должен покрывать.

5. Рекомендуется выбирать тарифы без ограничения пробега, чтобы в случае превышения лимита не платить за дополнительные километры по завышенным ценам и вообще не думать об этом. Ведь в отпуске будет неприятно постоянно следить за количеством километров. Кто знает, куда вдруг может захотеться поехать.



6. Обязательно следует заранее обсудить дополнительные услуги, например, предоставление детского автокресла. Тарифы на эти услуги в разных компаниях могут существенно отличаться и вызвать существенное повышение общей стоимости проката. Так, аренда детского автокресла на испанском острове Майорка стоит в летние месяцы от 50 до 80 евро в неделю.

7. Если вам нужна навигационная система, также заранее уточните стоимость этой услуги или позаботьтесь об альтернативе: возьмите свой навигатор или же скачайте карты для приложения на мобильном телефоне, помня о возможных расходы на использование мобильного интернета. Сэкономить таким образом можно до ста евро на неделю.



8. Во время завершения процесса бронирования стоит учитывать то, чтобы в договоре было указано общую окончательную сумму, включительно со всеми страховками и дополнительными опциями. В противном случае на месте, когда забиратимете авто, могут возникнуть непредвиденные затраты, порой весьма существенные.



9. Если на месте в прокатном пункте отсутствуют автомобили забронированной категории, компании предлагают клиентам бесплатный апгрейд. Прежде чем принять это соблазнительное предложение, рекомендуется убедиться в том, что оно не добавит новых расходов.



10. После получения ключей, перед началом первой поездки следует внимательно осмотреть машину и проверить, зафиксировано в протоколе передачи автомобиля все имеющиеся царапины, вмятины и другие повреждения. Осмотр при сдаче машины следует обязательно проводить в присутствии представителя прокатной фирмы, после чего получить письменный протокол, что подтверждает отсутствие новых повреждений или такой, который содержит точные данные о них.

Напомним, какие автомобили пользуются популярностью у туристов в ОАЭ.