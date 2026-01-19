Действенный метод: водителям рассказали о запускании двигателя на морозе

Советы для водителей / © unsplash.com

Реклама

Современные водители привыкли к тому, что автомобили почти не нуждаются в обслуживании и не требуют специальных знаний по механике. Это отчасти правда, но не значит, что с машиной можно обращаться опрометчиво — особенно это важно зимой, когда низкие температуры могут привести к серьезным проблемам.

Об этом говорится на motoryzacja.interia.

Как правильно запускать двигатель в холодное время года?

Большинство водителей просто садятся в авто, заводят двигатель и сразу трогаются, что при теплой погоде не вредит автомобилю. Но когда наступают морозные зимние дни, такой подход может обернуться проблемами.

Реклама

Если в автомобиле есть традиционная замковая система зажигания, можно использовать метод «двух этапов», который подходит и для большинства современных авто с кнопкой старта. Суть метода проста.

Поверните ключ в положение зажигания или нажмите кнопку старта, пока не загорятся все контрольные лампы на приборной панели. Подождите, пока большинство ламп погаснет — особенно это важно для дизельных двигателей, поскольку в это время разогреваются свечи накаливания. Поверните ключ в исходное положение и снова запустите двигатель.

Это обеспечивает правильный нагрев свеч накаливания, особенно при очень низких температурах.

Как распознать контрольку свечей накаливания?

Обычно это символ в виде спирали или пружины, обычно желтого или оранжевого цвета. Время горения лампы зависит от температуры двигателя — чем холоднее двигатель, тем дольше будет гореть лампочка. Когда контролька гаснет, это сигнал, что двигатель готов к запуску.

Как правильно трогаться с холодным двигателем?

Не стоит долго греть двигатель на месте: простой больше минуты с работающим двигателем может привести к штрафу. В сильный мороз можно подождать несколько секунд перед выездом. Двигатель быстрее прогревается во время движения, и это уменьшает риск попадания топлива в масляную систему, что характерно для холодного двигателя на обогащенной смеси.

Реклама

До полного прогрева двигателя не следует резко нажимать на педаль газа и раскручивать мотор на высокие обороты. Хотя масло быстро распределяется по системе, полная смазка и герметизация достигаются только при прогретом двигателе.

Напомним, ранее специалисты рассказали, как правильно парковать автомобиль в мороз, чтобы не навредить тормозам.