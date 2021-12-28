Дизайнер McLaren показал, каким может быть первый украинский электрический суперкар: фото

Дизайнер McLaren показал, каким может быть первый украинский электрический суперкар: фото

Пока он носит статус некоммерческого проекта.

Украинский дизайнер McLaren Максим Шкиндер показал, каким может быть первый отечественный электрический суперкар.

Об этом он рассказал на своей странице в Facebook.

Так, этот автомобиль получил название "KRAINA 225". Машина представляет собой четырехместное электрическое купе длиной около пяти метров. У автомобиля обтекаемый силуэт со скошенной задней частью и полностью прозрачная крыша.

Источником вдохновения группы украинских дизайнеров стал мощный АН-225 "Мрия" (именно поэтому автомобильный проект назван KRAINA 225). Этот самолет – объект захвата для детей и взрослых во всем мире в последние несколько десятилетий. Дизайнеры отечественного суперкара пытались добиться схожего с легендарным самолетом визуального эффекта.

facebook.com/shkindermax

facebook.com/shkindermax

"Мы объединили усилия с другими талантливыми специалистами из Украины, работающими за рубежом в автомобильных и IT компаниях, чтобы показать, на что способен коллективный разум. Это некоммерческий, чисто концептуальный проект, направленный на исследования и эксперименты. Надеемся, вам понравился проект ", — подчеркнул дизайнер.

Пока KRAINA 225 существует только на рендерах. Впрочем, есть шанс, что электрокар все-таки воплотится в металле.