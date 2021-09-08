Дизайнер Mercedes спрогнозировал конец классических седанов: причина довольно неожиданная

Также он считает, что со временем автомобили будут выглядеть менее агрессивно.

Руководитель отдела дизайна компании Daimler, который производит автомобили Mercedes, Горден Вагенер заявил, что электрификация "убьет" традиционные трехобъемные седаны.

Об этом сообщает сайт TopGear.

"Электрификация убьет седан с тремя объемами по нескольким причинам. Аэродинамика — это первое. Во-вторых, с шестидюймовым аккумулятором седан с тремя объемами выглядит плохо, он выглядит ужасно", — рассказал Вагенер.

По его словам, из-за этого компания придумала новый дизайн своих электрокаров, который "выглядит смело, растянуто и стильно". Дизайнер отмечает, что электрификация изменит пропорции автомобилей.

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Однако он сказал, что не будет скучать по трехобъемной форме автомобилей, которая десятилетиями характеризовала Mercedes-Benz.

"Седан с тремя объемами — это действительно самый сложный автомобиль для проектирования. Сделать действительно красивый вид довольно сложно. Мне всегда нравится, когда приближается что-то более футуристическое. Вот почему электрификация — это отличный шанс изменять вещи, а изменения — это всегда хорошо", – отметил дизайнер.

Также он считает, что электрификация повлияет на то, что автомобили будут становиться менее агрессивными на вид.

"С электрификацией можно увидеть, что решетка радиатора уходит в прошлое. Во всех этих новых стартапах нет решетки — они безликие, немного анонимны. Все они очень похожи. Они выглядят агрессивно? Нет. Они хотят выглядеть больше как суперкомпьютер на колесах", – резюмировал Вагенер.

Ранее сообщалось, что Mercedes-Benz может навсегда отказаться от выпуска универсалов.

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