Дизельные автомобили впервые в истории уступили за продажами электрокарам на рынке Европы

Дизельные автомобили впервые в истории уступили за продажами электрокарам на рынке Европы

Европейцы постепенно переходят на более экологичные автомобили.

Евросоюз и Великобритания показали за 2021 год очень интересные результаты по продаже полностью чистых электромобилей.

Впервые в истории европейского рынка электрокарам удалось обогнать по продажам автомобили с дизельными двигателями. Об этом сообщает издание Financial Times.

В декабре европейцы приобрели 176 тысяч новых электромобилей, что на 6% больше, чем в прошлом году. За этот же период дилерам удалось продать 160 тысяч автомобилей с дизельным двигателем. Если говорить о долях то ситуация следующая – "электрички" занимают 21%, а вот дизельным авто досталось 19%.

Валовые продажи машин на "солярке" в ЕС и Великобритании по итогам первых трех кварталов 2021 года хоть и снижались, но все же превышали реализацию электромобилей.

Один из главных факторов популярности автомобилей с электроприводом – это государственные субсидии, введенные большинством европейских стран. Таким образом, государство стимулирует свой народ переходить на экологически чистые автомобили.

После печально известного "Дизельгейта" в 2015 году, продажи дизельных автомобилей начали понемногу падать. Как мы видим, многие нашли себе более экологичную альтернативу в виде электрокаров.

Напомним, что в Украине по итогам сентября зарегистрировано рекордное количество новых электромобилей.