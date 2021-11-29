Для чего нужно переобуваться на зимнюю резину: лучшие советы водителям

Для чего нужно переобуваться на зимнюю резину: лучшие советы водителям

Мы подготовили лучшие советы для того, чтобы понять, для чего создана зимняя резина.

Многие современные водители относятся к зимней резине слишком свысока. "Я езжу не быстро, так зачем она мне", — такую отговорку можно услышать очень часто и это реально пугает. Ведь малая скорость, полный привод или виртуоз за рулем не спасут в гололедицу.

Поэтому ТСН.Авто вывел общие аспекты, чтобы объяснить, зачем менять резину соответственно сезону.

Во-первых, за езду на летней резине в зимний период предусмотрен штраф в размере 340 грн. При повторении правонарушения предусмотрен административный арест на 10 дней или лишение водительского удостоверения на 3-6 месяцев.

Полицейские нашей страны уже получили мобильные пункты проверки автомобилей, поэтому мало того, что резина должна быть зимней, так и высота протектора должна быть не менее 1.6 мм.

Летние колеса актуальны при температуре +7 градусов, если на улице становится холоднее, резина теряет свои свойства, протектор становится жестким и автомобиль не сможет цепляться за асфальт. Даже если у вас полноприводное авто – это не поможет. Возможно, машина даже сможет ехать без проблем, но остановить ее будет нереально.

Если ваша резина уже не подходит под параметры адекватности, но вы не хотите тратить много денег, тогда можете приобрести подержанные колеса, и здесь есть некоторые тонкости:

Смотрите на год выпуска резины. Большинство автопроизводителей устанавливают срок годности своей продукции в 5 лет. Так что желательно отыскать себе колеса помоложе. Конечно, если резина будет старше - это не криминал, но с каждым годом она теряет свои свойства и начинает трескаться.

Проверяйте протектор. Его высота должна быть наивысшей. Классические зимние шины имеют высоту 8.5-9.5 мм. Минимальная высота для того, чтобы был смысл покупать колесо - 4.5 мм, но это уже минимум, чтобы хватило на один сезон. Чем больше, тем лучше автомобиль будет цепляться за дорогу и ваша поездка будет безопасной.

Осмотреть покрышку на предмет порезов, шишек, трещин и боковых заплат. Если вы нашли что-нибудь из этого перечня, лучше отказаться от покупки. Небольшие заплаты от проколов на протекторе не критичны, если их не много.

И напоследок посмотрите на равномерность износа протектора. Если вы даже на глаз видите, что одна сторона более истерта, чем другая, это означает, что у автомобиля, который раньше “носил эту обувь”, были проблемы с развалом-схождением и колеса могут подбивать, а автомобиль будет тянуть в разные стороны.

Зима уже совсем рядом, так что предлагаем вам ознакомиться с советами, как правильно эксплуатировать и следить за автомобилем в зимний период.