Для тушения Tesla во время пожара нужно в 40 раз больше воды, чем на авто с ДВС: названа причина

Для тушения Tesla во время пожара нужно в 40 раз больше воды, чем на авто с ДВС: названа причина

Хотя вероятность возгорания в этих электрокарах значительно ниже.

Электромобили Tesla забирают у пожарных в 40 раз больше воды, чем автомобили на бензине и дизеле.

Об этом сообщает The Hill.

Тайер Смит, который является начальником пожарной службы, рассказал, что обычно для тушения пожара в транспортном средстве нужно затратить около 500-1 000 галлонов воды (2 300-4 500 литров, прим.). Впрочем, для Tesla понадобится до 30-40 тысяч галлонов воды (136-182 тысяч литров), а то и больше.

Все дело в том, что в электрокаре может вспыхнуть аккумуляторная батарея, которую не так просто потушить. Это уже подтвердили на практике. Смит ссылается на инцидент, который произошел 12 августа. Речь идет об электрическом внедорожнике Model X, который врезался в светофор на территории Остина. После этого транспортное средство загорелось.

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По заявлению начальника пожарной охраны, так как аккумулятор в авто расположен под рамой, к нему сложно добраться. Его довольно трудно потушить, так как АКБ может после тушения вновь воспламениться.

Впрочем, специалисты компании Tesla в августе в своем отчете заявили, что пожары в электрокарах американского бренда в одиннадцать раз менее вероятны по сравнению с другими авто в США.

Ранее рассказывалось о том, что в США начали официальное расследование автопилота Tesla после ряда аварий.

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