Для водителей увеличили штраф за распространенное нарушение с парковкой

В Украине усилили ответственность за парковку / © Pixabay

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Кабмин повысил штрафы за безосновательную парковку на местах для водителей с инвалидностью до 5100 гривен.

Об этом сообщил народный депутат Алексей Гончаренко в Telegram.

Сегодня правительство приняло постановление, которое значительно увеличивает штрафы за незаконную парковку на специально отведенных местах для людей с инвалидностью — теперь они составляют 300 необлагаемых минимумов, или 5100 гривен.

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Кроме того, постановлением введены новые требования для водителей с инвалидностью и лиц, которые перевозят таких пассажиров. Они должны устанавливать знак «Водитель с инвалидностью» и использовать QR-идентификатор, подтверждающий наличие инвалидности.

В случае нарушения этих правил и парковки без соответствующих отметок также предусмотрены штрафы.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Верховной Раде рассматривают законопроект, который предусматривает штрафы за опасную перевозку животных. Речь идет о котах и собаках, которых водители перевозят в машине без фиксации или держат на руках.