Для ввоза в Украину легковых авто упростили таможенные процедуры: подробности того, что изменилось

Благодаря искусственному интеллекту таможенная декларация может формироваться быстрее и с меньшими ошибками.

Таможенная служба Украины использует искусственный интеллект для разработки новых сервисов, это делается для упрощения таможенных процедур.

Об этом говорится в сообщении прессслужбы Госпошлины.

"Одним из таких нововведений стало обновление раздела "Ввоз легкового автомобиля" в Личном кабинете на портале "Единое окно для международной торговли". Теперь таможенная декларация может формироваться еще проще и быстрее, благодаря двум ключевым улучшениям". – говорится в сообщении.

Для распознавания характеристик автомобиля достаточно ввести VIN-код, а также загрузить фототехнические паспорта, чтобы система автоматически заполнила декларацию, используя все доступные данные.

Напомним, ранее сообщалось, что водителям грозят штрафы до 600 тысяч гривен. Больше об этом читайте в новости.