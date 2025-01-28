До 15 тысяч гривен штрафа за управление без очков: новые правила на дорогах

В Польше с 2024 года введены новые требования для водителей с нарушениями зрения. Если в водительском удостоверении указано обязательное ношение очков или контактных линз, их отсутствие за рулем может стоить значительного штрафа — до 1500 злотых (приблизительно 15 000 гривен).

Об этом сообщил портал Avtosota.

Что изменилось :

Полиция теперь имеет право проверять, соблюдает ли водитель требования носить очки или линзы во время вождения.

В случае нарушения правил штраф практически неизбежен.

Кроме штрафа, возможно лишение водительских прав.

Рекомендации для водителей с нарушениями зрения :

Убедитесь, что в ваших документах водителя указано обязательное использование очков или контактных линз.

Держите в авто запасные корректирующие средства.

Регулярно проверяйте зрение и обновляйте очки или линзы.

Такие правила призваны снизить количество ДТП, ведь плохое зрение водителей является одним из факторов аварийности.

"Корректирующие средства не только улучшают видимость, но и повышают скорость реакции на дорожные обстоятельства. Это важно как для самого водителя, так и для безопасности других участников движения".

Напомним, в Украине изменили некоторые правила для водителей. Нововведения вступят в силу через шесть месяцев. Более того, новые изменения произошли и в правилах оформления ДТП. В свою очередь, юристы рассказали, как избежать штрафа по ПДД.