До 15 тысяч гривен штрафа за управление без очков: новые правила на дорогах

Кроме штрафа возможно лишение водительских прав.
В Польше с 2024 года введены новые требования для водителей с нарушениями зрения. Если в водительском удостоверении указано обязательное ношение очков или контактных линз, их отсутствие за рулем может стоить значительного штрафа — до 1500 злотых (приблизительно 15 000 гривен).
Об этом сообщил портал Avtosota.
Что изменилось :
- Полиция теперь имеет право проверять, соблюдает ли водитель требования носить очки или линзы во время вождения.
- В случае нарушения правил штраф практически неизбежен.
Кроме штрафа, возможно лишение водительских прав.
Рекомендации для водителей с нарушениями зрения :
- Убедитесь, что в ваших документах водителя указано обязательное использование очков или контактных линз.
- Держите в авто запасные корректирующие средства.
- Регулярно проверяйте зрение и обновляйте очки или линзы.
Такие правила призваны снизить количество ДТП, ведь плохое зрение водителей является одним из факторов аварийности.
"Корректирующие средства не только улучшают видимость, но и повышают скорость реакции на дорожные обстоятельства. Это важно как для самого водителя, так и для безопасности других участников движения".
Напомним, в Украине изменили некоторые правила для водителей. Нововведения вступят в силу через шесть месяцев. Более того, новые изменения произошли и в правилах оформления ДТП. В свою очередь, юристы рассказали, как избежать штрафа по ПДД.
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