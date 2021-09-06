До 770 км на одном заряде: Mercedes-Benz представил концепт электрического "Гелендвагена" перед премьерой

До 770 км на одном заряде: Mercedes-Benz представил концепт электрического "Гелендвагена" перед премьерой

Он почти полностью сохранил дизайн версии с ДВС.

Mercedes-Benz представил концепт электрической версии внедорожника G-class, который назвали EQG. Он сможет проехать 770 километров на одном заряде.

Об этом сообщает Daimler.

Производственная модель будет очень похожа на концепт. Большинство электрических новинок марки имеет несколько иной вид по сравнению с их версиями с двигателями внутреннего сгорания, но EQG сохранил традиционный экстерьер G-class.

Он имеет такие же шикарные пропорции и круглые фары. Также электрокар получил 22-дюймовые колеса и заднюю коробку запасных шин, в которой можно хранить зарядной кабель.

Концепт также сохранил независимую переднюю подвеску и сплошную заднюю ось. Кроме того, автомобиль получил полный привод.

Сейчас лучшим G-class является AMG G63, который имеет под капотом 4,0-литровый V8 с двойным турбонаддувом на 577 лошадиных сил. Mercedes-AMG говорит, что будет производить высокопроизводительные версии линейки EQ, поэтому можно ожидать появления AMG EQG.

Электрическая версия внедорожника, вероятно, будет продаваться вместе с бензиновыми, как другие машины в линейке Mercedes EQ.

Daimler

Ранее сообщалось, что Mercedes-Benz представил обновленную версию Sprinter.

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