До "сотни" менее, чем за две секунды: Tesla представила самый быстрый серийный автомобиль в истории

И сразу существенно подняла его стоимость.

Компания Tesla провела презентацию электрокара Model S Plaid.

Представление этой модели произошло в ночь на 11 июня на заводе во Фремонте, штат Калифорния. Отметим, что саму презентацию провел генеральный директор Tesla — Илон Маск.

Американская компания официально заявила, что ее Tesla Model S Plaid может разогнаться до максимальных 320 км/ч, а на то, чтобы преодолеть первую отметку в 100 км/ч ей нужно всего 1,99 секунды. Это сделает ее самым быстрым серийным автомобилем в истории. На тестах седан прошел гоночную трассу Laguna Seca (3 602 м) за 96 секунд.

Интересно, что этот невероятный показатель не сказался на запасе хода, поскольку электрокар способен преодолеть до 624 км на одной зарядке батареи. К тому же поддерживается быстрая зарядка: за 15 минут запас пополняется на 300 км хода. Относительно мощности, то она составляет 1 020 "лошадей".

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Model S Plaid не только технически самый усовершенствованный автомобиль Tesla — он еще и очень хорошо оснащен. Так, фронтальный дисплей диагональю 17 дюймов, который используется в составе информационно-развлекательной системы, дополнен задним 8-дюймовым экраном. Акустическая система авто состоит из 22 динамиков — они обеспечивают 920 Вт звука. И, конечно же, во время презентации Маск не мог оставить без внимания тему встроенной игровой консоли уровня PlayStation 5 — он продемонстрировал работу игры Cyberpunk 2077 просто на 17-дюймовом переднем экране автомобиля.

Электрокар получил три двигателя, новый аккумулятор, новую трансмиссию, аэродинамический обвес, руль-штурвал, обновленный минималистичный интерьер с отличной от базовой модели компоновкой сенсорных дисплеев в горизонтальной ориентации, и другие новшества. Маск отметил на презентации, что в новом двигателе впервые применены роторы с углеродными втулками.

Добавим, что в день презентации стоимость Model S Plaid выросла на 10 тысяч долларов. Отныне, цена этого электрокара в США составляет минимум 129 990 долларов. Примечательно, что базовая Model S Plaid подорожала через несколько дней после того, как Маск объявил об отказе от дальнобойной Model S Plaid+ с запасом хода 840 км, которая до этого подорожала на аналогичные 10 тысяч долларов. Пока не ясно, распространится ли повышение цен на уже заказанные машины. В прошлом Tesla грешила подобной практикой, за что подвергалась сильной критике.

В этом сегменте авторынка новой модели Tesla есть с кем конкурировать: Porsche Taycan, Mercedes EQS, Lucid Air и Audi E-tron GT. Поставки Tesla Model S Plaid, на которую уже собралось немало желающих, начнутся вечером 25 июня.

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