До "сотни" за 3,5 секунды: мастерская представила пикап Ford с динамикой суперкара

Всего будет выпущено 600 подобных экземпляров.

Мастерская Shelby American представила новый пикап Ford F-150 Super Snake.

Об этом сообщает Motor1.

Shelby Ford F-150 Super Snake построенный по проверенному рецепту: 5-литровый атмосферный V8 прокачали приводным нагнетателем Whipple, добавили новый выхлоп Borla, доработали охлаждение и топливную систему, занизили и усилили подвеску.

Отмечается, что в результате этих изменений мощность возросла до 786 лошадиных сил. Это обеспечило массивном пикапу ускорение от 0 до 97 км/ч за 3,45 секунды. Официально в категорию "суперкары" с такими цифрами не пройти, поскольку современные машины такого класса разгоняются до сотни за три и менее секунды. Но это близко к динамики Lamborghini Murcielago 2010 года. Или электрического гранд-турера Audi e-tron GT 2021 года.

motor1

Вместе с усиленным мотором Shelby F-150 Super Snake получил комплект широкого кузова, капот с прорезями и 22-дюймовые колеса. Обвес, колеса и заниженную подвеску можно заказать без усиления мотора. Комплект тюнинга доступен для двухдверных и четырехдверных версий пикапа актуального поколения. По желанию владельца под капотом F-150 Super Snake можно оставить штатный 406-сильный атмосферный V8 5.0 Coyote.

Shelby American дает на свои изделия гарантию три года или 58 тысяч км. Двухдверный 786-сильный пикап с обвесом стоит от 98 690 долларов, четырехдверный — от 113 680 долларов. Всего будет выпущено 600 Super Snake, по 300 для каждого типа кузова.

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