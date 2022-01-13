Добавлена важная функция: Tesla обновила популярный лифтбек Model S

Смена поколения этой модели не производилась с 2012 года.

Компания Tesla приняла решение провести обновление популярного лифтбека – Model S.

Об этом сообщает Carscoops.

Изменения оказались небольшими, но не чисто косметическими: лифтбеку заменили переднюю светотехнику на матричные фары, как на Model 3 и Model Y, и лишили перекладины над табличкой номера, соединяющего фонари. Изменилась задняя оптика и порт зарядки аккумулятора.

В рестайлинговой Tesla Model S появилась еще и важная функция. Электромобиль получил комбинированный зарядный порт – CCS (Combined Charging System), которым уже оснащаются Model 3 и Model Y в Европе. Улучшенная оптика должна помочь Model S получить высокие оценки от Американского страхового института дорожной безопасности (IIHS) – в последних испытаниях эксперты организации сочли светотехнику электрокара недостаточно эффективной.

carscoops.com

Отметим, что смена поколения этой модели не производилась с 2012 года, а последний рестайлинг электрокар перенес год назад, причем изменения были более значительными, чем в этот раз. Тогда электрокар получил новый салон, стал более динамичным и прибавил в запасе хода, а главное – получил новую мощную версию Plaid с трехмоторной силовой установкой с отдачей в 1 034 лошадиные силы.

Обновленная Tesla Model S будет доступна для рынка Тайваня. Когда именно рестайлинговая Tesla Model S появится в продаже, в компании не уточнили.

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