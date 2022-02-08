Догонялся: миллионеру, разогнавшему до рекордной скорости Bugatti Chiron, грозит тюрьма

Если полиция докажет опасность действий водителя, ему грозит 2 года заключения.

Недавно Сеть всколыхнула новость о том, что чешский бизнесмен Радим Пассер смог разогнать свой гиперкар Bugatti Chiron до максимальной скорости на немецком безлимитном автобане.

Но теперь появилась новая информация, власти Германии обвинили его в неосторожном вождении. Об этом сообщает издание The Sun.

Мужчине удалось разогнать машину до безумных 417 километров в час. Полицейские уверены, что на такой скорости просто нереально полностью контролировать автомобиль, именно поэтому мужчине грозит два года заключения.

Скорость на Bugatti Chiron ограничена электроникой до 420 километров в час, так что мужчине удалось разогнаться почти до максимума. Хотя формально на автобане нет ограничений на скорость, водители должны адекватно оценивать свои силы и думать о безопасности на дороге.

Пока окончательного решения по этому делу нет, но сам миллионер сообщил, что сдаваться не собирается. Ведь он специально выбрал для своего тестирования дорогу без ограничений, а его все равно собираются судить за скорость, что очень возмутило мужчину.

Напомним, как в Германии установили рекорд скорости на дорогах общего использования.