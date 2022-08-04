Доходит до более 93%: в РФ существенно выросла стоимость ремонта автомобилей и услуг на СТО

В России значительно поднялись цены на запчасти для машин, а также на их обслуживание.

Как видим, страна-агрессор продолжает сталкиваться с последствиями санкций, которые заполонили их после полномасштабного вторжения в Украину. Большинство мировых автопроизводителей ушли с рынка РФ, а вместе с ними последовали и оригинальные детали.

Стоимость автозапчастей в России за последние полгода стремительно взлетели. В условиях санкций детали для автомобилей стало сложнее достать, и далеко не всегда их можно заменить неоригинальными комплектующими, передает Фокус.

По данным аналитического агентства НАПИ, цены на оригинальные запчасти для Haval в РФ с января по июль выросли на 93,3%, Geely – на 57,7%, а для Hyundai – на 44,5%. Лучшая ситуация у KIA — рост стоимости составил всего 20,6%. Даже в LADA отметили рост цен на детали сразу на 33%, несмотря на то, что многие из них производят в России.

Гораздо хуже дела в премиум-сегменте – детали к Mercedes-Benz, BMW или Lexus стали дороже в 1,5-2,5 раза. Это обусловлено тем, что владельцы дорогих авто чаще готовы переплачивать за оригинальные запчасти, и этим пользуются дилеры. Кроме того, больше придется платить и за услуги СТО – они подорожали в 2,5 раза. То есть, суммарно ремонт подорожал в несколько раз.

Основной причиной скачка цен называют дефицит автозапчастей в РФ. Больше всего возросла стоимость комплектующих, которые нельзя заменить неоригинальными аналогами — кузовных деталей и сложной электроники. Их приходится завозить полулегально, прибегая к параллельному импорту. Эксперты прогнозируют, что запчасти точно не станут дешевле, хотя темпы роста цен могут снизиться.

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