Должно стать безопаснее: электромобили Tesla наделили полезной функцией

Это стало возможным после обновления программного обеспечения.

Электромобили Tesla теперь могут обнаруживать степень износа различных шин.

Об этом сообщает MyDrivers.

Отмечается, что компания выпустила очередное обновление программного обеспечения электрокаров. Как обычно, список мелких изменений не стал достоянием общественности. В то же время наблюдательные пользователи электромобилей отметили одну новую интересную особенность — машины начали сообщать водителям о состоянии шин.

Таким образом, благодаря новой функции, пользователи Tesla смогут получать информацию о степени износа покрышек, а также о том, что шины изнашиваются неравномерно.

Когда система обнаруживает проблему с шиной, появляется предупредительное сообщение, информирующее водителя о том, что глубина протектора шины слишком мала, и водителю рекомендуется проверить и отрегулировать шину.

Пока неизвестно, как именно Tesla реализовала эту функцию. Предполагается, что это должно быть достигнуто путем сравнения количества оборотов шин. Когда протектор шины сильно изнашивается, диаметр колеса становится меньше. По сравнению с новой шиной она будет делать больше оборотов на той же скорости. Tesla может сравнивать текущее значение со стандартным. Согласно тому же принципу, если количество оборотов одной шины больше, чем у трех других, это может означать, что износ неравномерен.

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