Донер кебаб от SOCAR - высочайшее качество, непревзойденный вкус

Уже 12 лет в сети АЗК SOCAR по неизменным традициям Азербайджана готовят донер кебаб. Для него используют только халяльное мясо высочайшего стандарта из Германии.

Робогриль готовит идеальные кусочки толщиной 2-3 мм, которые выкладываются в хрустящий и тонкий лаваш со свежими овощами и аутентичными соусами на выбор.

Кроме того, на SOCAR строго придерживаются калиброванных правил выдачи и упаковки.

Штамп "Контроль Шеф Повар Азер Гусейнов" на упаковке донер кебаба гарантия того, что блюдо соответствует самым высоким стандартам настоящего азербайджанского донер кебаба.

Ведь шеф-повар SOCAR Азер Гусейнов контролирует все этапы приготовления на каждом АЗК.