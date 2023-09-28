Категория
Авто
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Донер кебаб от SOCAR - высочайшее качество, непревзойденный вкус Новости компаний

Дата публикации
Просмотры
493
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Донер кебаб от SOCAR - высочайшее качество, непревзойденный вкус

Уже 12 лет в сети АЗК SOCAR по неизменным традициям Азербайджана готовят донер кебаб. Для него используют только халяльное мясо высочайшего стандарта из Германии.

Робогриль готовит идеальные кусочки толщиной 2-3 мм, которые выкладываются в хрустящий и тонкий лаваш со свежими овощами и аутентичными соусами на выбор.

Кроме того, на SOCAR строго придерживаются калиброванных правил выдачи и упаковки.

Штамп "Контроль Шеф Повар Азер Гусейнов" на упаковке донер кебаба гарантия того, что блюдо соответствует самым высоким стандартам настоящего азербайджанского донер кебаба.

©

Ведь шеф-повар SOCAR Азер Гусейнов контролирует все этапы приготовления на каждом АЗК.

Дата публикации
Просмотры
493
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация