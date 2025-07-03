Дорогой ремонт или разумное использование: 6 правил эксплуатации автокондиционера

Водителям напомнили основные правила эксплуатации автокондиционеров

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Современные автомобили уже сложно представить без системы кондиционирования воздуха. Она обеспечивает приятную прохладу летом и помогает бороться с запотеванием окон. Однако есть ситуации, когда желание охладить салон может сыграть с вами злую шутку, приведя к неисправности авто. Чтобы избежать дорогостоящего ремонта , стоит знать несколько ключевых правил.

Об этом сообщает UAMotors.

Эксплуатация в экстремальных условиях и после запуска двигателя

Избегайте включения кондиционера при минусовых температурах. Если на улице морозная погода (ниже нуля), лучше воздержаться от использования кондиционера. Компрессор системы не рассчитан на работу в таких условиях. Конденсат внутри может замерзнуть, что приведет к повреждению хрупких трубок или даже поломке компрессора. Кроме того, резиновые уплотнители теряют эластичность на холоде, что чревато утечкой хладагента и разгерметизацией системы.

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Не спешите включать кондиционер сразу после старта двигателя. Особенно это касается ситуаций, когда автомобиль долго стоял под жарким солнцем. Вместо этого сначала проветрите салон, открыв окна на несколько минут, и только затем плавно активируйте систему охлаждения.

Перегрев двигателя и интенсивные нагрузки

Забудьте о кондиционере, если мотор перегрелся. Если стрелка температуры охлаждающей жидкости приблизилась к критической красной зоне, немедленно выключите кондиционер. Его радиатор (конденсер) расположен перед основным радиатором двигателя и при работе выделяет значительное количество тепла. Это тепло дополнительно нагревает и без того перегруженную систему охлаждения двигателя, что ухудшает ее эффективность. Такой сценарий может привести к быстрому закипанию антифриза и серьезному повреждению мотора, что может больно «ударить по карману».

Выключите кондиционер при максимальной нагрузке. В моменты, когда двигатель нуждается во всей своей мощности – во время интенсивного разгона, обгона на трассе или движении крутым подъемом – компрессор кондиционера «забирает» от 5 до 10 лошадиных сил. В критической ситуации эта небольшая утрата мощности может оказаться решающей для безопасного завершения маневра. Для безопасности рекомендуется временно отключить систему охлаждения в такие моменты.

Гигиена и своевременная диагностика системы

Регулярно заботьтесь о гигиене системы охлаждения. Загрязненный испаритель и салонный фильтр создают идеальные условия для размножения вредных бактерий, плесени и грибков. Это не только приводит к стойкому неприятному запаху в салоне, но и может вызвать аллергические реакции и заболевания дыхательных путей у водителя и пассажиров. Регулярная замена фильтра и периодическая антибактериальная чистка системы являются обязательными мерами по поддержанию здорового микроклимата в автомобиле.

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Не игнорируйте какие-либо неисправности автокондиционера. Любые необычные звуки — посторонние шумы, гул или скрежет во время его работы или снижение эффективности охлаждения является прямым сигналом для немедленного обращения в сервисный центр. Продолжение эксплуатации неисправной системы, например с низким уровнем фреона, может привести к полному выходу из строя компрессора. Следует помнить, что замена компрессора является одной из самых дорогих операций по ремонту автокондиционеров. Поэтому своевременная диагностика и устранение мелких проблем помогут избежать значительно больших финансовых потерь в будущем.

Напомним, непогода летом — не редкость, и даже небольшой град способен нанести ущерб автомобилю. Вмятины на капоте, крыше или багажнике могут появиться в считанные минуты. Водителям стоит заранее готовиться к непогоде – даже простые вещи могут спасти машину .