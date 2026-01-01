Дорожные камеры с искусственным интеллектом уже массово штрафуют водителей — что известно

© Pixabay

В странах Европейского Союза, в частности, в Греции, заработал пилотный проект с использованием AI-камер, и его первые результаты оказались показательными — за считанные дни водители получили тысячи штрафов.

Об этом сообщает auto.24tv со ссылкой на европейские СМИ.

Тестирование системы стартовало в восьми районах Афин. По официальной статистике, менее чем за неделю автоматизированные камеры зафиксировали около 2,5 тыс. серьезных нарушений ПДД. Такое количество стало неожиданностью даже для власти и сразу усилило дискуссию о масштабировании проекта.

Новые камеры работают полностью автономно и не нуждаются в участии полицейских. Алгоритмы анализируют видео в реальном времени и способны распознавать не только превышение скорости или проезд на запрещающий сигнал светофора, но и более «бытовые» нарушения. В частности, система фиксирует использование смартфона за рулем, езду без ремня безопасности, а также незаконное движение или остановку на аварийной полосе.

В случае нарушения AI автоматически формирует пакет доказательств — видео и фото с точной временной меткой. Данные шифруются, после чего водитель получает уведомление о штрафе в цифровом формате: по SMS, электронной почте или государственному онлайн-сервису. Там же можно посмотреть материалы и оплатить штраф дистанционно. Формально предусмотрена и процедура обжалования, однако видеофиксация существенно усложняет защиту.

Суммы штрафов впечатляют

Размеры штрафов в Греции достаточно ощутимы. За использование телефона или непристегнутый ремень безопасности предусмотрено около 350 евро, а при превышении скорости от 150 до 750 евро в зависимости от ситуации.

Самый резонансный результат показала камера, установленная на проспекте Сингру — одной из ключевых транспортных артерий между Афинами и портом Пирей. Только она зафиксировала более тысячи нарушений за четыре дня. По подсчетам экспертов, при таких темпах одна камера может принести сотни тысяч евро штрафов за несколько дней.

Пока что проект находится на стадии эксперимента и координируется Министерством цифрового управления. В то же время, правительство уже рассматривает возможность развертывания до 2 тыс. стационарных камер с ИИ по всей стране, а также сотен мобильных устройств для контроля автобусных полос и общественного транспорта.

Власти настаивают, что главная цель инициативы не наполнение бюджета, а снижение аварийности и количества смертей на дорогах. По словам чиновников, автоматизированный контроль должен снизить человеческий фактор и показать, что правила одинаковы для всех.

Напомним, что камеры из ИИ уже работают во многих странах мира — от Великобритании и Германии до США, Китая и Японии. Греческий кейс подтверждает: дорожный контроль с использованием искусственного интеллекта становится новой нормой, а не экспериментом.

А перед и в период новогодних праздников на дорогах традиционно растет количество полиции. Погодные условия усложняют движение. Эксперты рассказали водителям, как избежать проблем с документами во время поездок по Украине и за границу.