- Дата публикации
-
- Категория
- Новости
- Количество просмотров
- 180
- Время на прочтение
- 2 мин
Дорожные знаки с радиоволнами: что они означают
Почему знаки с радиоволнами означают разное и как это влияет на штрафы.
Европейские дороги все чаще оснащаются знаками с пиктограммами, напоминающими радиоволны. Эти символы уже давно вышли за пределы простого предупреждения о фоторадаре или контроле скорости, превратившись в целую палитру обозначений, передающих информацию о различных системах мониторинга движения.
Об этом пишет auto.24.
Несмотря на общее стремление к безопасности, в Европе до сих пор нет единого стандарта для этих «радарных» знаков. Каждая страна истолковывает их по-своему, создавая путаницу для международных водителей.
«Радиоволны» на знаках могут предупреждать об совершенно разных видах контроля.
Испанская передряга: контроль дистанции
В Испании был введен знак S991f, содержащий пиктограммы радиоимпульсов, но он фиксирует не скорость, а минимальную безопасную дистанцию между автомобилями.
Проблема: Визуально определить точную дистанцию (которая часто не должна превышать 70 метров) для водителя почти невозможно.
Последствия: Знак спровоцировал «космический рост» штрафов за нарушенную дистанцию — штраф в размере 200 евро и четыре балла. Водители возмущены, а вопрос об отмене знака стоит остро, поскольку соблюдать это требование без специальных приборов практически нереально.
Французский эксперимент: радар шума
Во Франции схожая символика используется для знака, измеряющего шум от транспортных средств (акустический радар).
Это сделано с целью выявления автомобилей с агрессивным шумовым загрязнением во избежание путаницы со знаками контроля скорости, французы добавляют под основной значком пояснительные текстовые таблички.
Символы можно встретить в Париже, Ницце, Тулузе и других городах.
Португалия: электронная оплата проезда
Португалия пошла своим путем, используя «радарные» импульсы для информирования о въезде в зоны электронного взимания платы за проезд (платные дороги).
Эти знаки часто содержат символ евро рядом с радиоимпульсом, указывая, что речь идет не о радаре, а об автоматической системе сбора средств.
Путаница: почему водителям сложно
Множественность толкований радиоволн в разных странах Европы создает серьезные проблемы для безопасности и удобства движения. Водители, пересекая границы, видят знакомый символ, но его содержание кардинально меняется: где-то это скорость, где-то дистанция, где-то шум, а где-то просто оплата дороги.
Отсутствие унификации усложняет жизнь автомобилистам и снижает эффективность системы дорожных знаков в целом.
Между тем , появилась оранжевая дорожная разметка в форме конверта, предназначенная исключительно для местных жителей. Нововведение возле государственных учреждений и автобусных остановок вызвало дискуссии среди водителей, но облегчить парковку для горожан.