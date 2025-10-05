Дорожные знаки с радиоволнами: что они означают

Новая эра контроля на дорогах / © Pixabay

Европейские дороги все чаще оснащаются знаками с пиктограммами, напоминающими радиоволны. Эти символы уже давно вышли за пределы простого предупреждения о фоторадаре или контроле скорости, превратившись в целую палитру обозначений, передающих информацию о различных системах мониторинга движения.

Об этом пишет auto.24.

Несмотря на общее стремление к безопасности, в Европе до сих пор нет единого стандарта для этих «радарных» знаков. Каждая страна истолковывает их по-своему, создавая путаницу для международных водителей.

«Радиоволны» на знаках могут предупреждать об совершенно разных видах контроля.

Радиоволны на знаках

Испанская передряга: контроль дистанции

В Испании был введен знак S991f, содержащий пиктограммы радиоимпульсов, но он фиксирует не скорость, а минимальную безопасную дистанцию между автомобилями.

Проблема: Визуально определить точную дистанцию (которая часто не должна превышать 70 метров) для водителя почти невозможно.

Последствия: Знак спровоцировал «космический рост» штрафов за нарушенную дистанцию — штраф в размере 200 евро и четыре балла. Водители возмущены, а вопрос об отмене знака стоит остро, поскольку соблюдать это требование без специальных приборов практически нереально.

Французский эксперимент: радар шума

Во Франции схожая символика используется для знака, измеряющего шум от транспортных средств (акустический радар).

Это сделано с целью выявления автомобилей с агрессивным шумовым загрязнением во избежание путаницы со знаками контроля скорости, французы добавляют под основной значком пояснительные текстовые таблички.

Символы можно встретить в Париже, Ницце, Тулузе и других городах.

Португалия: электронная оплата проезда

Португалия пошла своим путем, используя «радарные» импульсы для информирования о въезде в зоны электронного взимания платы за проезд (платные дороги).

Эти знаки часто содержат символ евро рядом с радиоимпульсом, указывая, что речь идет не о радаре, а об автоматической системе сбора средств.

Путаница: почему водителям сложно

Множественность толкований радиоволн в разных странах Европы создает серьезные проблемы для безопасности и удобства движения. Водители, пересекая границы, видят знакомый символ, но его содержание кардинально меняется: где-то это скорость, где-то дистанция, где-то шум, а где-то просто оплата дороги.

Отсутствие унификации усложняет жизнь автомобилистам и снижает эффективность системы дорожных знаков в целом.

Между тем , появилась оранжевая дорожная разметка в форме конверта, предназначенная исключительно для местных жителей. Нововведение возле государственных учреждений и автобусных остановок вызвало дискуссии среди водителей, но облегчить парковку для горожан.