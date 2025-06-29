Дорожный этикет в Украине: что должны знать все участники движения

Автомобиль / © Pixabay

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Дорожный этикет — это не просто вежливость, а неотделимая часть безопасности на дорогах. Как отмечают эксперты, уважение между водителями, пешеходами и другими участниками движения может значительно снизить количество аварийных ситуаций.

Об этом пишет «UA.MOTORS».

Правильное внедрение сигналов поворота, стоп-сигналов и даже обычных жестов играется решающую роль в коммуникации на дороге. Все это позволяет избегать недоразумений и реагировать на изменение дорожной ситуации.

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Уважение к пешеходам — еще один базовый принцип. Водители должны останавливаться перед пешеходными переходами, не блокировать тротуары и отдавать предпочтение в движении специальному транспорту: скорой, пожарной или полиции. Такое поведение — не только законное, но и жизненно необходимое.

Не менее важно обращать внимание на общественный транспорт — не мешать посадке пассажиров, не блокировать остановки. Аналогично с велосипедистами: содержание безопасной дистанции и внимательность на узких дорогах критически важны.

Еще один важный аспект — правильная парковка. Парковка на тротуарах или в запрещенных зонах не только нарушает ПДД, но и создает опасность для других. Так же использование мобильного телефона за рулем без гарнитуры крайне опасно.

В случае конфликтов или ДТП специалисты рекомендуют сохранять спокойствие и действовать согласно процедуре.

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Дорожный этикет — это взаимоуважение, внимательность и ответственность. Именно эти черты формируют безопасную и комфортную среду на дорогах как в мегаполисах, так и в маленьких городках.

Напомним, ранее мы писали, что остановки на светофорах, железнодорожных переездах или перед супермаркетом — привычная часть городской езды. Но если пауза затягивается, держа двигатель на холостом ходу, водители не только тратят горючее, но и сокращают ресурс авто.