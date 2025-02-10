Дорожный знак "Боковой ветер": что означает и как действовать водителям

Знак "Боковой ветер" вне населенных пунктов устанавливается в 150-300 метрах от опасного участка, а в пределах населенных пунктов — в 50-100 метрах.

Знак "Боковой ветер" предупреждает водителей об опасном участке дороги, где возможны сильные порывы ветра, которые могут повлиять на управляемость автомобиля. В таких местах необходимо быть особенно внимательным, поскольку резкие порывы буквально могут сдуть транспортное средство с дороги.

Детальнее – в материале ТСН.ua.

Обычно этот знак устанавливают в следующих зонах:

там, где лесополоса вдоль дороги внезапно заканчивается, создавая открытое пространство для сильного ветра;

на горных перевалах, высотных насыпях и вдоль рек, где воздушные потоки особенно мощные;

на мостах и участках дорог, проходящих через ущелья.

Чтобы избежать рисков, водителям рекомендуется снижать скорость, удерживать автомобиль поближе к центру полосы движения и избегать резких маневров.

Знак "Боковой ветер" вне населенных пунктов устанавливается в 150-300 метрах от опасного участка, а в пределах населенных пунктов — в 50-100 метрах.

Ранее мы рассказывали, что знак "Неровная дорога" предупреждает о возможных ямах, путях и других дефектах дорожного покрытия, которые могут повлиять на безопасность движения. Его устанавливают перед участками, где проезжая часть имеет неровности, которые могут привести к потере управляемости или повреждению автомобиля.