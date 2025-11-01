Дорожный знак с буквой Е может запутать водителей: что нужно знать

Знак с перечеркнутой буквой «Е» / © Freepik

Украинские водители, отправляясь в путешествие по Европе или Латинской Америке, могут встретить странный дорожный знак — белый круг с красной каймой и перечеркнутой буквой «Е». Этот символ не имеет единого толкования — все зависит от страны.

Об этом сообщил портал ampercar.com.

В большинстве стран Европы знак устанавливают перед тоннелями: он запрещает движение грузовиков массой более 8 тонн и транспорта с опасными веществами.

А вот в Чили или Мексике этот же символ обозначает запрет парковки — там буква «Е» происходит от слова Estacionar (парковаться).

Специалисты советуют водителям внимательно изучать правила дорожного движения государства, куда они едут, ведь даже знакомые с виду знаки могут иметь совсем другое значение.

