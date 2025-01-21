Дорожный знак с красной рамкой и черной стрелкой: что он означает и где его используют

В Европе и Украине такие знаки пока не используются.

Во многих странах правила дорожного движения схожи, но недавно в некоторых из них появился новый дорожный знак, вызывающий вопросы у водителей, которые не знают, что он означает.

Об этом пишет Unews.

Этот знак изображает черную стрелку в красной рамке на белом фоне и обязывает водителей соблюдать крайнюю правую полосу. Левую полосу необходимо оставить свободной для автомобилей, которые двигаются быстрее.

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Такое новшество стало частью дорожных правил в некоторых странах Южной Америки и в США. В Соединенных Штатах к знаку добавляют надпись "Держись справа", что сразу указывает водителям на необходимость выбирать правую полосу для движения. Внедрение этого знака преследует цель не только упорядочить дорожное движение, но и повысить безопасность на трассах с высоким трафиком, позволяя быстрым автомобилям беспрепятственно двигаться.

В то время как этот знак не используется в Европе и Украине, его популярность за океаном дает основания предполагать, что он может появиться и на европейских дорогах для улучшения эффективности дорожного движения.

Напомним, зима ставит перед водителями новые вызовы, одним из которых является увеличение расхода топлива. Холодный двигатель, отопление, зимняя резина, снег на дорогах – все это способствует повышенному потреблению топлива.

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