Дорожный знак с перевернутым авто на желтом фоне: что означает и какие штрафы за его игнорирование

Знак оформления ДТП устанавливается на время

На дорогах Польши, Франции, Испании и других европейских стран экстренные службы устанавливают временный дорожный знак А-34, чтобы предупредить водителей о наличии впереди дорожно-транспортного происшествия. Этот яркий треугольник с изображением опрокинутой машины требует от водителей немедленного снижения скорости и готовности к возможному перекрытию полос или появлению спасателей.

Об этом пишет "Авто24" со ссылкой на польских экспертов.

Огромные штрафы за игнорирование

Несмотря на отсутствие прямого наказания именно за проезд мимо А-34 без снижения скорости, полиция имеет полное право строго оштрафовать нарушителя за создание опасной ситуации на месте аварии. По словам польских специалистов, правоохранители активно применяют общие нормы закона к невнимательным вождям, а сумма взыскания может достигать пяти тысяч злотых (более 61 тысячи гривен). Дополнительно водителя могут наказать даже за попытку снять место автотрости или пострадавших на камеру смартфона.

«Полиция имеет значительную свободу действий в этом случае и может наложить штраф в соответствии со статьей 86 Земельного и ипотечного кодекса, в зависимости от ситуации и уровня опасности водителя», — подчеркивают эксперты.

Единый стандарт предупреждения: где еще действуют схожие знаки

Польский опыт использования знака А-34 не уникален, а отражает более широкую европейскую практику. Подобные предупреждения с использованием лежащего на боку универсальной пиктограммы автомобиля можно встретить на дорогах Испании, Болгарии и Франции.

Хотя цветной фон этих указателей в разных государствах может несколько отличаться – от ярко-желтого до белого с красной каймой – неизменным остается их главный визуальный элемент. Интуитивно понятная пиктограмма автомобиля, лежащего на боку, обеспечивает универсальность: такой подход позволяет водителям из любого уголка мира мгновенно считать сигнал опасности без языковых барьеров.

Чем отличается украинский аналог

В Украине европейский вариант знака с интуитивно понятным значком опрокинутого автомобиля не используется. Вместо этого отечественные патрульные и дорожные службы применяют квадратный информационный щит с текстовой надписью «Внимание! Оформление ДТП.

Хотя цель обоих указателей абсолютно одинакова, украинский формат имеет существенный недостаток из-за языкового барьера, ведь иностранцы, не владеющие украинским языком, могут просто не понять предупреждения без соответствующего графического сопровождения.

