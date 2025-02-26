Дорожный знак с тремя автомобилями: что он означает и где его можно увидеть

Обычно такой знак устанавливается на время.

На украинских дорогах встречаются разнообразные дорожные знаки, некоторые из которых очень распространены, а другие – редки.

Об этом пишет "Автотема".

Знак с тремя автомобилями относится именно к таким редким обозначениям. Его не часто можно увидеть на дорогах, ведь современные пробки стали частью повседневной жизни, а необходимость в подобном предупреждении уменьшилась. Однако этот знак играет немаловажную роль в безопасности дорожного движения.

Знак с тремя автомобилями предупреждает водителей о том, что на участке дороги, где он установлен, возможно сужение проезжей части. Это сужение часто вызывает пробки или усложнение движения. Обычно такие знаки устанавливают временно, когда производятся ремонтные работы или другие работы на дороге, изменяющие привычный порядок движения.

В некоторых случаях знак с тремя автомобилями может быть установлен перед перекрестком. Это помогает водителям быть осторожнее, поскольку он предупреждает о возможных пробках или трудностях, которые могут возникнуть на перекрестке. Водители, увидев такой знак, могут своевременно изменить маршрут и объехать перегруженный участок дороги.

Согласно правилам дорожного движения знак устанавливается на расстоянии 150-300 метров от начала проблемного участка дороги за пределами населенных пунктов и на расстоянии 50-100 метров в пределах населенных пунктов. В некоторых случаях расстояние может изменяться в зависимости от конкретной ситуации.

Напомним, зима ставит перед водителями новые вызовы, одним из которых является увеличение расхода топлива. Холодный двигатель, отопление, зимняя резина, снег на дорогах – все это способствует повышенному потреблению топлива.

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