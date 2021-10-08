Доступному в Украине электрокару Volvo увеличили запас хода

Автомобили 2022 года будут сразу иметь новый пробег, а модели 2021-го для этого обновят.

Volvo обновила силовой агрегат электрического кроссовера XC40 Recharge, который доступен в Украине, что увеличило его запас хода.

Об этом сообщает сайт Car and Driver.

Модель 2022 года получила дополнительных 24 км по рейтингу EPA. Ожидается, что электрический внедорожник сможет проехать 358 км на одном заряде. Владельцы автомобиля 2021 года также смогут получить дополнительный диапазон благодаря будущему обновлению программного обеспечения.

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Обновления не касаются самого физического аккумулятора, а скорее вызовут ряд небольших изменений программного обеспечения, сосредоточенных на энергетическом и тепловом управлении.

Когда EPA тестировали новый модельный год XC40 Recharge, оказалось, что обновление помогло ему работать лучше.

В США стандартная версия XC40 Recharge 2022 стоит от 56 395 долларов, а вариант Ultimate — 59 245 долларов. По сравнению с моделью этого года цена выросла на 1310 долларов.

Ранее сообщалось, что Volvo представила новый упрощенный логотип.

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