Доступный в Украине новый Volkswagen Caddy впервые получил самую высокую оценку по итогам краш-тестов: видео

Его рейтинг улучшился на одну звезду по сравнению с предыдущим поколением.

Обновленная, пятая, версия автомобиля Volkswagen Caddy безупречно справилась с испытаниями.

Так, во время новых краш-тестов Euro NCAP 2021 легкая развозная машина получила заветные пять звезд. Это на одну звезду больше, чем на предыдущей модели, что говорит о том, что наследник стал гораздо безопаснее.

Отмечается, что защита водителя и взрослых пассажиров составила 84%, детей – 82%, а пешеходов – 69%. Кроме того, высоко оценили электронные системы активной безопасности – 79%, в том числе автоматическое торможение – AEB. В испытаниях участвовал грузопассажирский 5-дверный вариант Volkswagen Caddy Kombi Life 2.0D с массой 1767 кг. Такая высокая оценка делает машину одной из самых безопасных в сегменте Small MPV, для которой Euro NCAP недавно ужесточило требования.

Сaddy пятого поколения стандартно оснащается боковыми подушками безопасности для защиты головы на всех рядах сидений, будь то двух-, пяти- или семиместное исполнение. Кроме того, важный вклад в защиту при боковом ударе вносит дополнительная надувная подушка, которая раскрывается между водителем и передним пассажиром.

Отметим, что в ходе краштестов Euro NCAP 2021 моделируются разные столкновения. В первую очередь, это лобовой удар с частичным перекрытием. Испытанный автомобиль на скорости 50 км/ч сталкивают с деформируемой платформой, которая движется навстречу также на 50 км/ч. Затем производят лобовой удар о неподвижное, бетонное препятствие, с полным перекрытием носовой части – также на скорости 50 км/ч. Особое внимание уделяется проверке безопасности при боковом столкновении, потому что кузов в данном случае имеет значительно меньшие зоны лобового деформации. В первом тесте в стоящий автомобиль въезжает деформированная тележка на скорости 50 км/ч. А во втором – испытанную машину на специальной тележке разгоняют до 32 км/ч и бьют боком на металлический столб.

В результате он стал самым безопасным Caddy за всю длительную историю модели, а это – более трех миллионов выпущенных автомобилей.