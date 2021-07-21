Дождались: Tesla готова запустить в массовое производство электрический грузовик с рекордным запасом хода

Впервые эту модель представила еще в ноябре 2017 года.

Компания Tesla наконец готова пустить в массовое производство электрический грузовик Semi.

Об этом сообщает Electrek.

Стоит отметить, что впервые компания представила грузовик в ноябре 2017 года. Первоначальным планом было начать его поставки в 2019 году, но это неоднократно задерживалось и вот наконец, похоже, дождались.

В марте стало известно, что Tesla строит производственную линию для Semi в новом здании недалеко от Gigafactory Nevada, чтобы до конца года проводить по пять электрических грузовиков Tesla Semi в неделю. Теперь же получена информация, согласно которой линия по производству ведущих мостов готова, а линия общей сборки проходит окончательное отладки. Это один из последних шагов перед запуском производства Tesla Semi.

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Когда ее впервые анонсировали, Илон Маск заявил, что Tesla Semi будет иметь пробег в 480 и 800 км на шоссе, когда будет буксировать более 36 тысяч кг груза. Этот показатель станет рекордным в сегменте электрогрузовиков. Он добавил, что с такой загрузкой тягач сможет разогнаться до 96 км/ч за 20 секунд и прийти к стабильной скорости 104,6 км/ч, по сравнению с 72 км/ч эквивалентного дизеля.

Что касается стоимости, то она составит 150 и 180 тысяч долларов.

Ранее в Сети показали автодом на базе Tesla Semi.

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