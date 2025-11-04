ДТП и ошибки водителей: какие слова лучше не произносить на месте приключения

ДТП / © iStock

Реклама

Любое ДТП сопровождается стрессом и растерянностью. Часто водители в состоянии шока могут сказать лишнее и даже не заметить, как их слова попадают в протокол. Все, что вы говорите полицейскому, фиксируется на бодикамере и в дальнейшем может быть использовано в материалах дела.

Об этом пишет UA.Motors.

Фразы типа «наверное, я виноват» или «не уступил, потому что он нарушил» фактически признают вину водителя. В суде такие высказывания могут стать аргументом против вас, даже если вы потерпевший.

Реклама

Также юристы не советуют делать безосновательные заявления относительно других участников ДТП — например, утверждать, что кто-то был под хмельком. Если есть подозрение на алкоголь или наркотики, необходимо требовать проведения официального осмотра.

Без подтверждения такие слова могут быть расценены как клевета и усложнить дело.

Еще одна ошибка — предложение «решить вопрос без протокола». Это может быть воспринято как попытка избежать ответственности или даже как намек на взятку. Не подписывайте документы, не ознакомившись с их содержанием. Если у вас есть сомнения — укажите это письменно в протоколе.

Как поступить правильно после аварии

Реклама

Юристы советуют придерживаться простых, но важных правил:

вызвать полицию;

зафиксировать обстоятельства аварии на фото и видео;

найти свидетелей;

не делать необдуманных заявлений;

в сложных случаях обратиться к автоюристу.

Обдумывайте каждое слово, потому что даже одна фраза может изменить расследование.

Напомним, ранее мы писали о том, что путешествуя по Европе на собственном авто, одним из главных требований является наличие полиса международного автострахования «Зеленая карта». Приобрести его необходимо как минимум за сутки до выезда из Украины.