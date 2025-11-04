- Дата публикации
ДТП и ошибки водителей: какие слова лучше не произносить на месте приключения
Даже несколько неосторожных слов после аварии могут стать доказательством вашей вины. Юристы объяснили, что не стоит говорить полицейским после ДТП.
Любое ДТП сопровождается стрессом и растерянностью. Часто водители в состоянии шока могут сказать лишнее и даже не заметить, как их слова попадают в протокол. Все, что вы говорите полицейскому, фиксируется на бодикамере и в дальнейшем может быть использовано в материалах дела.
Об этом пишет UA.Motors.
Фразы типа «наверное, я виноват» или «не уступил, потому что он нарушил» фактически признают вину водителя. В суде такие высказывания могут стать аргументом против вас, даже если вы потерпевший.
Также юристы не советуют делать безосновательные заявления относительно других участников ДТП — например, утверждать, что кто-то был под хмельком. Если есть подозрение на алкоголь или наркотики, необходимо требовать проведения официального осмотра.
Без подтверждения такие слова могут быть расценены как клевета и усложнить дело.
Еще одна ошибка — предложение «решить вопрос без протокола». Это может быть воспринято как попытка избежать ответственности или даже как намек на взятку. Не подписывайте документы, не ознакомившись с их содержанием. Если у вас есть сомнения — укажите это письменно в протоколе.
Как поступить правильно после аварии
Юристы советуют придерживаться простых, но важных правил:
вызвать полицию;
зафиксировать обстоятельства аварии на фото и видео;
найти свидетелей;
не делать необдуманных заявлений;
в сложных случаях обратиться к автоюристу.
Обдумывайте каждое слово, потому что даже одна фраза может изменить расследование.
