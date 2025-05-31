ДТП "в зад": кто виноват по закону и как избежать аварии при торможении

ДТП / © УНІАН

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Дорожно-транспортные происшествия, когда один автомобиль врезается в заднюю часть другого, являются самыми распространенными на дорогах. Причины банальны: водитель отвлекся, а тот, кто впереди, — затормозил. Полиция отмечает: избежать такого столкновения возможно, если придерживаться элементарных правил.

Об этом сообщило издание UAmotors.

В большинстве случаев виновным признают именно того, кто ехал сзади. Закон требует от него держать безопасную дистанцию, не превышать скорость и быть внимательным. Даже если торможение впереди было внезапным, ответственность остается за водителем сзади.

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Впрочем, есть исключения. Если доказано, что впереди идущий водитель затормозил без надобности и спровоцировал аварию, ответственность могут возложить на него. Такие инциденты порой квалифицируют как умышленные автоподставы, поэтому важно иметь видеорегистратор или вызвать полицию на место происшествия.

Чтобы избежать подобных ситуаций, эксперты советуют соблюдать дистанцию, не терять бдительность и регулярно отдыхать в дороге.

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