Два мотора и запас хода в 500 км: Subaru представила свой первый серийный электромобиль

Два мотора и запас хода в 500 км: Subaru представила свой первый серийный электромобиль

Продажи этой модели начнутся в середине 2022 года.

Компания Subaru выпустила свой первый серийный электромобиль – Solterra .

Об этом сообщает пресс-служба производителя.

Электрокар, который очень напоминает автомобиль от Toyota, получил от дизайнеров Subaru шестигранную фальш-решетку радиатора, другой рисунок фар, а также встроенные в передний бампер противотуманки. Позади модели можно различить только по графику фонарей, одинаковых по форме, и шильдикам. Размерность колесных дисков по умолчанию – 18 дюймов, а за доплату предложат 20-дюймовые.

Subaru Solterra построен на специальной электрической архитектуре e-TNGA, которую Toyota разработала вместе с Subaru. Solterra имеет следующие габариты: 4 690 мм в длину, 1 860 мм в ширину, 1 650 мм в высоту. Колесная база насчитывает 2850 мм. Заявленный дорожный просвет – 210 мм.

media.subaru-global.com

В салоне Solterra широкий центральный тоннель, а на передней панели расположен большой экран мультимедийной системы и цифровая "приборка". Также на снимках видна панорамная крыша, на которую можно заказать комплект солнечных батарей.

media.subaru-global.com

Первый электрокроссовер Subaru будет предлагаться в двух версиях – с одним и двумя электромоторами. В переднеприводной модификации один мотор, выдающий 204 л.с., в полноприводной – два суммарной отдачей 218 л.с. Для разгона 0-100 км/ч Solterra необходимо 8,4 и 7,7 секунды в зависимости от версии.

Электромобиль Subaru Solterra 2022 комплектуется литий-ионной батареей емкостью 71,4 кВт/ч. Она способна обеспечить 500 и 460 км пути соответственно. Благодаря функции быстрой зарядки мощностью до 150 кВт электрокроссовер можно зарядить от 0 до 80% всего за 30 минут.

Subaru Solterra встанет на конвейер в следующем году, а в середине года марка планирует начать продажу. Модель будет глобальной: кроме родной Японии ее выведут на рынки Европы, Китая, США и Канады. Стоимость Subaru Solterra должна стать известной на презентации.

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