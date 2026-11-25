Как разморозить примерзлые дворники и не повредить стеклоочистители / © Фото из открытых источников

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Примерзшие к лобовому стеклу дворники после морозной ночи могут задержать водителя на несколько минут, а попытки ускорить процесс горячей водой или силой их оторвать способны обернуться повреждениями. Лучше всего объединить обычный обогрев стекла, специальный автомобильный разморозитель и правильный способ очистки.

Об этом пишет Pasja Motoryzacja.

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Как разморозить примерзшие дворники

Перед запуском двигателя проверьте, выключены ли стеклоочистители, включая автоматический режим. Если щетки примерзли, то попытка включить их может повредить резину или механизм привода. RAC предупреждает использование дворников, пока они полностью не оттают.

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Запусти двигатель и направь теплый поток воздуха на лобовое стекло. Если автомобиль оснащен подогревом заднего стекла и зеркал, включите эти функции. Пока стекло прогревается, убери снег мягкой щеткой. Автомобильная ассоциация The AA советует воспользоваться скребком и специальным размораживателем, чтобы убрать остатки льда снаружи.

Когда лед вокруг щеток размякнет, осторожно отдели их от стекла. Убедись, что резиновые элементы и подвижные соединения освободились от льда. Только после полной очистки стекла и проверки щеток можно включать стеклоочистители.

Чего нельзя делать с примерзлыми стеклоочистителями

Не пытайся оторвать дворники силой, стучать ими о стекло или заставлять механизм двигаться с помощью переключателя. Так можно порвать резину, погнуть каркас щетки или разрушить мотор. Также не стоит откалывать лед металлическими предметами или производить скребком непосредственно по резиновой части. Mercedes-Benz предостерегает от жестких скребков, ведь даже мелкие частицы под их лезвием могут оставить царапины на стекле.

Не поливай лобовое стекло горячей или теплой водой. Из-за резкого перепада температур на нем могут появиться трещины, особенно если уже есть сколы. Кроме того, вода на морозе быстро замерзает, образуя новую ледяную корку и снова блокируя щетки. The AA объясняет, что даже едва теплая вода может вызвать повреждение стекла из-за температурного перепада.

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Как защитить дворники от примерзания

Чтобы стеклоочистители не примерзали за ночь, перед парковкой проверьте, выключены ли они и автоматический режим. Лобовое стекло можно накрывать специальным защитным чехлом или экраном, препятствующим образованию льда. При наличии гаража зимой лучше оставлять автомобиль там.

Некоторые водители на ночь поднимают щетки, чтобы они не касались стекла. Однако сначала нужно проверить инструкцию к автомобилю: в отдельных моделях для этого предусмотрено специальное сервисное положение дворников. Обычно поднятие щеток может быть нежелательным или привести к повреждению капота.

Перед зимой также проверьте состояние резиновых элементов стеклоочистителей. Если они затвердели, потрескались или покидают полосы, щетки следует заменить. Не забывай и о зимней жидкости стеклоомывателя, рассчитанной на температуру, при которой эксплуатируется автомобиль.

Как избежать обледенения стекла на следующее утро

Чтобы не тратить время на очистку автомобиля ото льда каждое утро, лобовое стекло можно накрыть сухим полотенцем или специальным чехлом и зафиксировать края дворниками. Такая защита стекла на ночь помогает снизить образование льда, а если есть гараж, лучше оставлять машину именно там.

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В отдельном внимании нуждаются стеклоочистители: примерзлую резину легко повредить, если попытаться оторвать ее от стекла силой. Перед запуском двигателя следует проверить переключатель дворников и выключить автоматический режим, а сами щетки размораживать без резких движений, дождавшись, пока лед вокруг них растает.

Перед морозами следует проверить обогреватель и систему обдува стекла, заменить летнюю жидкость стеклоомывателя на зимнюю и осмотреть щетки. Эти пункты входят в чеклист подготовки автомобиля к зиме, ведь от исправности этих систем зависит видимость и безопасность во время зимних поездок.

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