Экологические новации: в Мексике бесплатно выдают напрокат велосипеды

Все, что нужно для бесплатной аренды велосипеда – наличие паспорта.

Пандемия сильно повлияла на жизнь мексиканцев. Большинство из них просто отказалось от общественного транспорта и пересело на двухколесный, а это, в свою очередь, спровоцировало стремительное развитие велоинфраструктуры.

То, что действительно сразу поражает, что здесь люди спортивные и везде много людей на велосипедах. Как работает необычная система, узнавали в эфире программы " ДжеДаи " на телеканале 2+2.

Здесь вам и отдельные велосипедные дорожки, и специальные светофоры, и даже парковки в метро. Самый лучший пример велоинфраструктуры – дорожка через перекресток зеленого цвета, где велосипедист может проезжать через главную дорогу и ехать дальше. Кроме развитой велоинфраструктуры, в Мехико и очень много точек проката. Некоторые из них – вообще бесплатные.

Уже несколько лет работает система, по которой вы можете приехать на велопрокат и взять велосипед на три часа. Главное – иметь с собой паспорт. В отличие от Украины, велосипедистов здесь воспринимают, как полноценных участников движения.

В Мехико с уважением относятся к водителям двухколесных. Недавно был случай, когда человек ехал по центральной дороге и там еще не было велодорожки. Тогда один из водителей придержал всю толпу, чтобы он мог перестроиться на правую сторону, где уже без проблем можно ехать.

Более того — на велосипедах активно передвигается и местная полиция. План городской мобильности, принятый в Мехико еще в 2014 году, поставил интересы пешеходов и велосипедистов на вершину пирамиды приоритетов. Поэтому неудивительно, что велосипедисты в городе чувствуют себя очень комфортно.

Такая велосипедизация спасает экологию Мехико, считают городские чиновники. Эта тема для города, где ежедневно ездят 6 миллионов авто – чрезвычайно актуальна.

Стремительное развитие велосипедной инфраструктуры в Мексике: ровер можно взять напрокат бесплатно

Напомним, что в Лондоне запретили электросамокаты и моноколеса.