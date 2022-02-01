Эксклюзивный Mercedes-AMG в скором времени появится у дилеров: чем интересна новинка

Эксклюзивный Mercedes-AMG в скором времени появится у дилеров: чем интересна новинка

Автомобиль имеет мощный двигатель и спортивную подвеску.

Компания Mercedes открыла продажи нового Mercedes-AMG GT63 SE Performance. Фанаты бренда смогут приобрести модифицированный автомобиль, выкрашенный в цвет hell mango.

Хотя автомобиль очень мощный и “заточенный” под спорт, но он имеет традиционную компоновку и четыре двери. Об этом компания Mercedes-Benz сообщила на своем официальном сайте.

Когда автомобиль строили, инженеры пытались сделать его более современным. Поэтому его не обошла электрификация. Под капотом GT 63 SE Performance можно увидеть гибридную установку. Там разместили V8 на 4 литра, который в паре с электромотором выдает 843 лошадиные силы и 1400 Нм крутящего момента.

До первой сотни автомобиль выстреливает за 2.9 секунды, а вот для 200 км/ч машине понадобится 10 секунд. Автопроизводителем решено было ограничить электронным блоком на отметке 316 км/ч. Среди штатных опций есть регулируемый предохранительный клапан, отвечающий за демпфирующее усилие отдельно для каждого колеса.

Для того, чтобы автомобиль уверенно себя чувствовал в поворотах, его оснастили специальной пневматической подвеской AMG RIDE CONTROL+, а ей в помощь работает полный привод. Когда автомобиль быстро разгоняется, он должен хорошо тормозить. Поэтому тормозная система керамическая. Чтобы получить такой автомобиль, новому владельцу придется заплатить 196 900 евро (примерно 6 103 900 грн).

Напомним, что обновленная версия культового Mercedes-Benz вызвала безумный спрос на рынке.